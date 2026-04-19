Kevin Danso ist in England Opfer von Rassismus geworden. Wie sein Klub Tottenham Hotspur am Sonntag in einer Mitteilung ankündigte, leitet er rechtliche Schritte in der Sache ein.
Rassismus-Eklat um Spurs-Profi
„Seit dem gestrigen Spiel gegen Brighton, das im Rahmen des ‚No Room For Racism‘-Wochenendes der Premier League stattfand, ist Kevin Danso erheblichen und abscheulichen rassistischen Anfeindungen in den sozialen Medien ausgesetzt gewesen und ist es auch weiterhin. Wir haben widerwärtigen, entmenschlichenden Rassismus gehört und gesehen – ein Verhalten, das zweifellos eine Straftat darstellt. Es wird nicht toleriert“, schrieben die Spurs.
Danso, früherer Bundesliga-Spieler des FC Augsburg, hatte beim 2:2 des abstiegsbedrohten Londoner Vereins gegen Brighton and Hove Albion mit einem Fehlpass den Ausgleich der Gäste in der fünften Minute der Nachspielzeit verursacht.
Spurs kündigen Maßnahmen nach Rassismus-Eklat an
„Kevin hat unsere vollständige und bedingungslose Unterstützung – als Spieler und als Mensch. Niemand in diesem Verein wird dem jemals allein gegenüberstehen“, machte Tottenham deutlich und kündigte Maßnahmen an, um in Kooperation mit der Metropolitan Police, weiteren zuständigen Behörden sowie den Social-Media-Plattformen die Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.
„Es ist kein Platz für Rassismus bei Tottenham Hotspur. Es ist kein Platz für Rassismus im Fußball“, unterstrichen die Spurs. Beim Premier-League-Klub liegen die Nerven ohnehin blank. Die Mannschaft von Trainer Roberto De Zerbi ist als Tabellen-18. akut abstiegsbedroht.
Danso läuft seit 2025 für Tottenham auf. In dieser Saison kam der 27 Jahre alte österreichische Nationalspieler wettbewerbsübergreifend auf 31 Partien für seinen Verein.