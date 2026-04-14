Haar-Zupfer: Martinez-Rot empört Carrick – Leeds siegt 2:1

SID 14.04.2026 • 10:18 Uhr Manchesters Martinez fliegt gegen Leeds vom Platz, sein Trainer schimpft über "eine der schlechtesten Entscheidungen, die ich je gesehen habe".

Für Michael Carrick war es buchstäblich ein „haarsträubendes“ Urteil. „Diese Entscheidung war eine der schlechtesten, die ich je gesehen habe“, schimpfte der Teammanager von Manchester United über den Platzverweis gegen seinen Spieler Lisandro Martinez, der Leeds-Profi Dominic Calvert-Lewin im Luftduell an den Haaren gezupft hatte. Schiedsrichter Paul Tierney zeigte Martinez nach Ansicht der TV-Bilder die Rote Karte (56.), Leeds mit Teammanager Daniel Farke gewann erstmals seit Februar 1981 in der höchsten englischen Liga beim Rekordmeister (2:1).

Carrick schimpft über Martinez-Rot

Sehr zum Ärger von Carrick. Der Ex-Profi nannte es „schockierend“, dass Martinez vom Platz flog – und nicht Calvert-Lewin, der seinem Gegenspieler zuvor „die Arme ins Gesicht“ geworfen habe. Martinez habe nicht an den Haaren seines Kontrahenten gezogen, sondern sie lediglich „berührt“, beteuerte er. „Wir müssen aufpassen, wohin sich das Spiel entwickelt“, meinte Carrick: „Es ist eine schockierende Entscheidung, absolut schockierend.“

Haargriff zieht zwingend Rot

Die Regeln ließen allerdings keinen Interpretationsspielraum, Rot war zwingend – und alles andere als beispiellos. DFB-Verteidigerin Kathrin Hendrich musste nach einem solchen Vergehen im EM-Viertelfinale 2025 vom Platz, obwohl sie beteuerte, ihr Griff in die Haare von Frankreichs Kapitänin Griedge Mbock Bathy sei keine Absicht gewesen.

Premier-League-Vergleiche: Harte Sperren