„Schwierig“: Klare Worte zu Woltemade

Jakob Lüers 25.04.2026 • 15:01 Uhr Keine Tore, kaum noch Spielzeit: Bei Newcastle United durchlebt Nick Woltemade eine schwierige Phase. Jetzt hat sich Trainer Eddie Howe zur Situation seines Stürmers geäußert.

Die Situation von Nationalstürmer Nick Woltemade bei Newcastle United ist eine schwierige – sein letztes Tor erzielte der Deutsche im Februar, in der Premier League kam er zuletzt nicht über Kurzeinsätze hinaus. Nun hat Newcastles Manager Eddie Howe deutliche Worte zur Lage des 24-Jährigen gefunden.

„Es ist schwierig“, befand er im Vorfeld der Ligapartie gegen den FC Arsenal. Die anderen Offensivspieler seien in den zurückliegenden Wochen „produktiv“ gewesen und hätten sich so den Vorzug vor dem Sommerneuzugang verdient: „Man muss Spieler für das belohnen, was sie liefern, und im Moment habe ich mich für eine andere Option als Woltemade entschieden“, erklärte Howe.

Woltemade muss „seinen Wert zeigen“

Vor allem der Engländer Anthony Gordon, der ein großes Transferziel des FC Bayern sein soll, hat Woltemade aus der Startelf verdrängt. In den beiden vergangenen Premier-League-Spielen gegen Bournemouth und Crytsal Palace hatte der ehemalige Stuttgarter gerade mal zehn Minuten auf dem Platz gestanden. Das letzte Mal über 90 Minuten spielte Woltemade in der Liga Anfang Dezember.

Dabei ist der 24-Jährige nicht verletzt und stünde Howe uneingeschränkt zur Verfügung. Der stellte aber klar: „Natürlich muss er, wenn er spielt, dasselbe tun und versuchen, die Tore zu liefern, die wir brauchen.“ Im Training müsse er „seinen Wert zeigen“. Woltemade selbst hatte zuletzt öffentlich beschrieben, im System von Newcastle eine defensivere Rolle eingenommen zu haben und nicht mehr ausschließlich auf Tore fixiert zu sein.