Premier League: Rächt sich City-Sieg? - Frust beim Spitzenreiter

SID 23.04.2026 • 09:42 Uhr Manchester City betreibt in Burnley Chancenwucher. Das könnte sich im Titelkampf noch rächen.

Stell dir vor, du bist Spitzenreiter – und alle sind irgendwie: schlecht gelaunt. Matchwinner Erling Haaland spürte die gedrückte Stimmung nach dem 1:0 (1:0) von Manchester City beim FC Burnley – und stellte sich ihr wie einem kantigen Verteidiger entgegen. „Wir sind Tabellenführer“, rief der norwegische Stürmerstar, „also seid glücklich!“

In der Tat: Nach 200 Tagen hatte City den bisherigen Spitzenreiter FC Arsenal endlich abgelöst, drei Tage nach dem 2:1 im Topspiel gegen die Gunners aber riesigen Chancenwucher betrieben. Der Siegtreffer von Haaland (5.) war nur einer von 28 Torschüssen. „Und wir dachten, Arsenal bekäme das große Zittern“, spottete das Boulevardblatt Sun ob all der vergebenen Möglichkeiten.

City: Rächt sich die Chancenverwertung im Titelrennen?

Diese Verschwendung könnte sich rächen, fünf Spieltage vor dem Saisonende liegt City bei identischer Tordifferenz (+37) nur aufgrund der mehr erzielten Tore (66:63) vor dem punktgleichen Rivalen. „Ich bin nicht frustriert“, beteuerte City-Teammanager Pep Guardiola, „warum sollte ich? Wir haben drei Punkte geholt, wir sind Tabellenführer. Natürlich können wir es besser, aber die Jungs haben alles gegeben.“

Guardiola sah ein „fantastisches, außergewöhnliches Spiel“ seiner Elf. Und überhaupt: Grundsätzlich, aber besonders in dieser Saisonphase, „geht es einzig und allein ums Gewinnen. Wir müssen gewinnen, koste es, was es wolle.“

Premier League: Arsenal mit leichterem Restprogramm