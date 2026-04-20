Erster Premier-League-Absteiger fix

SID 20.04.2026 • 23:22 Uhr Die Wolverhampton Wanderers steigen wegen des Punktgewinns der Konkurrenz zum sechsten Mal aus der Eliteklasse Englands ab.

Schlusslicht Wolverhampton Wanderers steht als erster Absteiger aus der Premier League fest! Durch das torlose Remis des Tabellen-17. West Ham United bei Oliver Glasners Crystal Palace am Montagabend stiegen die Wolves „auf dem Sofa“ aus der Eliteklasse ab.

Fünf Spieltage vor Saisonende kann der abgeschlagene Letzte mit 17 Punkten West Ham (33) nicht mehr einholen.

2018 in die Premier League aufgestiegen

Die Wolves hatten es am Wochenende verpasst, die mögliche Entscheidung mit einem Sieg zu vertagen. Wolverhampton verlor 0:3 bei Leeds United.