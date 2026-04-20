Schlusslicht Wolverhampton Wanderers steht als erster Absteiger aus der Premier League fest! Durch das torlose Remis des Tabellen-17. West Ham United bei Oliver Glasners Crystal Palace am Montagabend stiegen die Wolves „auf dem Sofa“ aus der Eliteklasse ab.
Erster Premier-League-Absteiger fix
Die Wolverhampton Wanderers steigen wegen des Punktgewinns der Konkurrenz zum sechsten Mal aus der Eliteklasse Englands ab.
Wolverhampton Wanderers sind aus der Premier League abgestiegen
© IMAGO/Sportimage
Fünf Spieltage vor Saisonende kann der abgeschlagene Letzte mit 17 Punkten West Ham (33) nicht mehr einholen.
2018 in die Premier League aufgestiegen
Die Wolves hatten es am Wochenende verpasst, die mögliche Entscheidung mit einem Sieg zu vertagen. Wolverhampton verlor 0:3 bei Leeds United.
Der Verein war zuletzt 2018 in die Premier League aufgestiegen und hatte zwischenzeitlich sogar im Europacup gespielt. Es ist der sechste Abstieg aus der Premier League in der Klubhistorie.