Der walisische Fußballstar Aaron Ramsey hat seine Karriere beendet. Das teilte der 35-Jährige am Dienstag in den Sozialen Medien mit. „Es war keine leichte Entscheidung“, schrieb der langjährige Mittelfeldspieler des FC Arsenal, der zuletzt in Mexiko für UNAM Pumas gespielt hatte. Seit Ende letzten Jahres war Ramsey vereinslos.
Ex-Arsenal-Star beendet Karriere
Er bedanke sich bei allen Trainern und Mitarbeitern, „die mir geholfen haben, meinen Traum zu leben und auf höchstem Niveau zu spielen“, schrieb Ramsey. Mit der Nationalmannschaft, mit der er 2016 und 2021 bei der EM sowie 2022 bei der WM dabei war, habe er „viele unglaubliche Momente“ erlebt. 2012 lief Ramsey zudem für die britische Olympia-Auswahl auf.
Ramsey beendet seine Karriere
Zwischen 2008 und 2019 spielte Ramsey für Arsenal, mit den Gunners gewann er dreimal den FA Cup (2014, 2015, 2017) und zweimal den Supercup (2014, 2015). Anschließend folgten drei Jahre bei Juventus Turin mit drei Titeln. Auf Leihbasis kehrte Ramsey 2022 auf die Insel zurück, mit den Glasgow Rangers verpasste er den Sieg in der Europa League knapp. Im Finale gegen Eintracht Frankfurt verschoss Ramsey als einziger Schütze im Elfmeterschießen.
Nach Stationen beim OGC Nizza und Cardiff City, wo seine Profikarriere einst begonnen hatte, wechselte Ramsey nach Mexiko, um sich für eine mögliche Teilnahme an der WM fit zu halten. In der gesamten Qualifikation für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada wurde Ramsey jedoch nicht berücksichtigt. Wales scheiterte in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina.