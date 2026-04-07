Ex-Arsenal-Star beendet Karriere

SID 07.04.2026 • 13:15 Uhr Der langjährige Arsenal-Star Aaron Ramsey beendet seine Karriere. Ein letzter Wunsch ging nicht in Erfüllung.

Der walisische Fußballstar Aaron Ramsey hat seine Karriere beendet. Das teilte der 35-Jährige am Dienstag in den Sozialen Medien mit. „Es war keine leichte Entscheidung“, schrieb der langjährige Mittelfeldspieler des FC Arsenal, der zuletzt in Mexiko für UNAM Pumas gespielt hatte. Seit Ende letzten Jahres war Ramsey vereinslos.

Er bedanke sich bei allen Trainern und Mitarbeitern, „die mir geholfen haben, meinen Traum zu leben und auf höchstem Niveau zu spielen“, schrieb Ramsey. Mit der Nationalmannschaft, mit der er 2016 und 2021 bei der EM sowie 2022 bei der WM dabei war, habe er „viele unglaubliche Momente“ erlebt. 2012 lief Ramsey zudem für die britische Olympia-Auswahl auf.

Ramsey beendet seine Karriere

Zwischen 2008 und 2019 spielte Ramsey für Arsenal, mit den Gunners gewann er dreimal den FA Cup (2014, 2015, 2017) und zweimal den Supercup (2014, 2015). Anschließend folgten drei Jahre bei Juventus Turin mit drei Titeln. Auf Leihbasis kehrte Ramsey 2022 auf die Insel zurück, mit den Glasgow Rangers verpasste er den Sieg in der Europa League knapp. Im Finale gegen Eintracht Frankfurt verschoss Ramsey als einziger Schütze im Elfmeterschießen.