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Besondere Anstoßzeit: Warum spielt Chelsea heute um 16 Uhr?

Darum spielt Chelsea heute Nachmittag

Der FC Chelsea spielt zu ungewöhnlicher Stunde. Bereits um 16 Uhr sind die Blues am heutigen Montag gegen Nottingham gefordert.
Enzo Fernandez und Pedro Neto sind mit dem FC Chelsea am Montag zu ungewöhnlicher Uhrzeit gefordert
Enzo Fernandez und Pedro Neto sind mit dem FC Chelsea am Montag zu ungewöhnlicher Uhrzeit gefordert
© IMAGO/Action Plus
Johannes Behm
Der FC Chelsea spielt zu ungewöhnlicher Stunde. Bereits um 16 Uhr sind die Blues am heutigen Montag gegen Nottingham gefordert.

Montag um 16 Uhr ist eine ungewöhnliche Anstoßzeit in europäischen Top-Ligen. Dennoch rollt der Ball zu diesem Zeitpunkt in der Premier League, wenn der FC Chelsea auf Nottingham Forest trifft (im LIVETICKER).

Während Montagsspiele in Englands Oberhaus durchaus gewöhnlich sind, finden diese in der Regel abends statt. So auch das Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und dem FC Everton (21 Uhr im LIVETICKER).

Beim Duell der Blues gegen die Tricky Trees ist das anders. Hintergrund ist eine Kombination aus Feiertag und Nottinghams Wirken in der Europa League.

Chelsea-Spiel ursprünglich für Samstag angesetzt

Eigentlich war das Spiel für den vergangenen Samstag angesetzt worden. In der Folge wurde das Spiel allerdings zunächst verschoben, weil Nottingham erst am Donnerstagabend im Europapokal aktiv war.

Normalerweise wäre also der Sonntag der logische Ausweichtermin gewesen. Die Verantwortlichen aus Nottingham argumentierten jedoch, dass an diesem Montag ein Feiertag (Early May Bank Holiday) in Großbritannien ist. Da an diesem Tag die meisten Briten nicht zur Arbeit gehen, können sie auch am Nachmittag schon das Spiel verfolgen.

Auch mit Blick auf die TV-Partner ergibt sich die Möglichkeit, das Spiel am Montag auszutragen.

Im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals konnte die Mannschaft von Trainer Vitor Pereira mit 1:0 gegen Aston Villa gewinnen. Das Rückspiel erfolgt am Donnerstag.

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