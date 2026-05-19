Chelsea schlägt Spurs – Tottenham bangt weiter um Klassenerhalt

SID 19.05.2026 • 23:11 Uhr Tottenham droht weiter der Abstieg. Am letzten Spieltag geht es ins Fernduell mit West Ham.

Klub-Weltmeister FC Chelsea hat seine Europacup-Chancen gewahrt und die letzte Abstiegs-Entscheidung in der englischen Premier League vertagt.

Chelsea springt auf Platz acht

Die Blues bezwangen den Londoner Stadtrivalen Tottenham Hotspur am vorletzten Spieltag mit 2:1 (1:0) und rückten wieder auf Platz acht vor. Dieser berechtigt nach aktuellem Stand zur Teilnahme an der Conference League, die Chelsea 2025 gewonnen hatte.

Enzo Fernández (18.) und Andrey Santos (68.) trafen für Chelsea. Richarlison (74.) gelang für die Spurs nur noch der Anschlusstreffer.

Tottenham im Fernduell um Klassenerhalt

Tottenham, bei dem die früheren Münchner João Palhinha und Mathys Tel in der Startelf standen, muss nun am letzten Spieltag am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) in ein Fernduell um den Klassenerhalt mit Stadtrivale West Ham United. Die Spurs (38 Punkte, -10 Tore) treten gegen den FC Everton an, die Hammers (36, -22) gegen Leeds.