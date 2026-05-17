Dämpfer für Hürzelers Champions-League-Träume

SID 17.05.2026 • 18:22 Uhr Nach der Pleite in Leeds kann der Klub des deutschen Teammanagers Fabian Hürzeler nicht mehr unter die besten fünf in England kommen.

Teammanager Fabian Hürzeler hat mit Brighton & Hove Albion seine Mini-Chance auf die Champions League so gut wie verspielt.

Am vorletzten Spieltag der englischen Premier League verlor der 33-Jährige das Duell der deutschen Coaches bei Daniel Farke und Leeds United mit 0:1 (0:0). Durch die späte Pleite kann Brighton nicht mehr unter die besten fünf der Tabelle kommen, was eigentlich für die Königsklasse nötig wäre.

Leeds-Stürmer Dominic Calvert-Lewin (90.+6) brachte Hürzeler die schmerzhafte Niederlage in der Nachspielzeit bei. Die Seagulls, bei denen Pascal Groß seinem Nationalmannschaftskollegen Anton Stach gegenüberstand, sind vor dem Saisonabschluss am kommenden Sonntag (17.00 Uhr) gegen Manchester United jedoch weiterhin mittendrin im Rennen um die Teilnahme an der Europa League und der Conference League.

Brightons Mini-Chance auf Champions League

Brighton hat noch eine theoretische Chance, die Champions League zu erreichen. Dafür müssten sie selbst Sechster werden, Aston Villa Platz fünf holen und gleichzeitig das Europa-League-Finale am Mittwoch gegen den SC Freiburg gewinnen. In diesem Fall würde sich Villa als Europa-League-Sieger für die Königsklasse qualifizieren, und der zusätzliche Champions-League-Rang für England würde an den Sechsten gehen.