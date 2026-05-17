Dämpfer für Hürzelers Champions-League-Träume

Teammanager Fabian Hürzeler hat mit Brighton & Hove Albion seine Mini-Chance auf die Champions League so gut wie verspielt.
Dämpfer für Hürzelers CL-Träume
Am vorletzten Spieltag der englischen Premier League verlor der 33-Jährige das Duell der deutschen Coaches bei Daniel Farke und Leeds United mit 0:1 (0:0). Durch die späte Pleite kann Brighton nicht mehr unter die besten fünf der Tabelle kommen, was eigentlich für die Königsklasse nötig wäre.
Leeds-Stürmer Dominic Calvert-Lewin (90.+6) brachte Hürzeler die schmerzhafte Niederlage in der Nachspielzeit bei. Die Seagulls, bei denen Pascal Groß seinem Nationalmannschaftskollegen Anton Stach gegenüberstand, sind vor dem Saisonabschluss am kommenden Sonntag (17.00 Uhr) gegen Manchester United jedoch weiterhin mittendrin im Rennen um die Teilnahme an der Europa League und der Conference League.
Brightons Mini-Chance auf Champions League
Brighton hat noch eine theoretische Chance, die Champions League zu erreichen. Dafür müssten sie selbst Sechster werden, Aston Villa Platz fünf holen und gleichzeitig das Europa-League-Finale am Mittwoch gegen den SC Freiburg gewinnen. In diesem Fall würde sich Villa als Europa-League-Sieger für die Königsklasse qualifizieren, und der zusätzliche Champions-League-Rang für England würde an den Sechsten gehen.
Aktuell belegt Aston Villa Platz vier mit 62 Punkten vor dem fünftplatzierten FC Liverpool (59). Danach folgen der AFC Bournemouth (55) und Brighton (53). Bournemouth hat noch zwei Ligaspiele zu absolvieren, alle anderen Klubs eins.