Arsenal-Legende Mertesacker: Gänsehaut-Abschied mit Silberkanone

SID 03.05.2026 • 13:47 Uhr Im Sommer sucht der deutsche Ex-Weltmeister eine neue Herausforderung. Sein ehemaliger Mitspieler Mikel Arteta schwärmt.

Per Mertesacker ist beim englischen Fußball-Spitzenreiter FC Arsenal emotional verabschiedet worden. Vor dem 3:0-Sieg gegen den FC Fulham am Samstag bekam der deutsche Weltmeister von 2014, der im Januar seinen Abschied nach acht Jahren als Leiter der Nachwuchsakademie des Premier-League-Klubs verkündet hatte, eine silberne Kanone von Gunners-Geschäftsführer Richard Garlick überreicht.

Arteta adelt Mertesacker als Vereinslegende

Nach dem Spiel geriet Teammanager Mikel Arteta ins Schwärmen. „Er ist eine Legende dieses Vereins“, sagte der Spanier über Mertesacker, der von 2011 bis 2018 für die Gunners gespielt hatte und nach seinem Karriereende für die Talententwicklung verantwortlich war.

Mertesackers Vermächtnis bleibt unvergessen

„Ich denke, was er als Spieler und was er dann für den Verein in der Akademie und auf allen Ebenen geleistet hat, ist einfach unglaublich“, sagte Arteta. Sein ehemaliger Teamkollege und Freund hinterlasse „ein Vermächtnis, das hier noch lange Bestand haben wird. Menschlich ist er einer der besten, die ich im Fußball kennengelernt habe, und auch als Profi hat er für viele junge Spieler und ihre Familien einen großen Unterschied gemacht und ihnen geholfen, ihren Traum zu verwirklichen.“

Mertesacker plant nächste Karriere-Station