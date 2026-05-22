Pep Guardiola weg: Nach 20 Titeln Schluss bei ManCity!

SID 22.05.2026 • 12:42 Uhr Der Katalane tritt nach der Saison zurück. Mit 20 großen Titeln ist er der erfolgreichste Trainer der City-Geschichte.

Pep Guardiola tritt nach zehn Jahren als Teammanager von Manchester City zurück. Das teilte der Klub am Freitag mit. Der Katalane war im Sommer 2016 vom FC Bayern zu den Citizens gekommen, mit dem schwerreichen Verein gewann er 20 große Titel. Guardiola geht als erfolgreichster Trainer in die Geschichte der Skyblues ein, sein Vertrag lief noch bis Juni 2027.

Guardiola bleibt City-Botschafter

„Fragt mich nicht nach den Gründen, warum ich gehe“, wird Guardiola in der Mitteilung zitiert: „Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es Zeit für mich ist. Nichts ist ewig – wenn es so wäre, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden das Gefühl, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für meinen FC Manchester City empfinde.“

Dem Verein bleibt Guardiola als globaler Botschafter der City Football Group, der noch weitere Klubs angehören, erhalten. In seiner neuen Funktion wird der 55-Jährige als Berater und an Projekten und Kooperationen arbeiten. Sein Abschied als Teammanager hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt.

Guardiolas Saisonbilanz bei City

„Wir haben gearbeitet. Wir haben gelitten. Wir haben gekämpft. Und wir haben die Dinge auf unsere eigene Art gemacht. Auf unsere Art“, sagte Guardiola. Mit City holte er in dieser Saison noch zwei Titel, den FA Cup und den Ligapokal. Die siebte Meisterschaft blieb ihm verwehrt, vor dem letzten Spieltag am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) gegen Europa-League-Sieger Aston Villa steht der FC Arsenal vor City auf Rang zwei bereits als Champion fest.

In den zehn Jahren als Teammanager von Manchester City führte Guardiola den Verein in neue Sphären. In der Saison 2022/23 holte er den ersten Champions-League-Titel in den himmelblauen Teil Manchesters, nach der Saison, die er mit vier Titeln abschloss, wurde er als Welttrainer des Jahres geehrt.

Guardiolas Klopp-Duelle im Rückblick

Guardiola lieferte sich im letzten Jahrzehnt viele ikonische Duelle, vor allem die freundschaftliche Rivalität mit dem damaligen Liverpooler Trainer Jürgen Klopp sticht heraus.