"Fürchterliches Foul" an City-Star Doku - Hätte es Rot geben müssen?

Felix Kunkel 04.05.2026 • 22:48 Uhr Manchester Citys Jérémy Doku wird hart gefoult. Der Übeltäter, Everton-Profi Michael Keane, kommt mit Gelb davon. Experten äußern Zweifel an der Entscheidung.

Das sah zunächst gar nicht gut aus! Manchester Citys Jérémy Doku ist im Premier-League-Spiel beim FC Everton (3:3) äußerst unsanft von den Beinen geholt worden.

Es lief die 45. Spielminute, als der Angreifer im Laufduell vor dem gegnerischen Strafraum von Gegenspieler Michael Keane mit offener Sohle am Knöchel getroffen wurde. Der Belgier ging zu Boden und verbarg sein schmerzverzerrtes Gesicht unter seinem Arm. Schiedsrichter Michael Oliver zückte sofort Gelb – zur Verwunderung einiger Beobachter.

„Das sah nicht gut aus. Keane hat keine Chance, vor Doku an den Ball zu kommen, und reißt ihn einfach komplett um. Das ist ein fürchterliches Foul“, analysierte der frühere City-Profi Andy Hinchcliffe bei Sky Sports.

Premier League: „Er hat großes Glück, dass er damit durchkommt“

Der VAR überprüfte zwar die Szene auf eine mögliche Rote Karte, doch es blieb letztlich bei der Verwarnung.

Hinchcliffe befand aber, dass ein solches Foul „fast alle Kriterien“ für eine Rote Karte erfülle. „Er hat großes Glück, dass er damit durchkommt. Wäre der Ball nur etwas höher gewesen, hätte es vielleicht anders ausgesehen.“

Liverpool-Legende Jamie Carragher hielt Gelb ebenfalls für unangemessen, merkte aber auch an: „Es ist eine ‚orangefarbene‘ Karte, weil es wahrscheinlich noch keine Rote ist.“

Doku lässt sich von Foulspiel nicht beirren

Der gefoulte Doku konnte nach dem Foul von Keane weiterspielen – was sich für Manchester City als Glücksfall entpuppte: In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielte der Belgier aus der Distanz den 3:3-Ausgleich.

In der 43. Minute hatte Doku bereits zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für die Citizens getroffen.