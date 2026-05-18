Es ist offenbar tatsächlich vorbei

Julius Schamburg 18.05.2026 • 22:21 Uhr Pep Guardiola hat offenbar eine Entscheidung getroffen, was seine Zukunft angeht. Schon am Sonntag soll Gewissheit herrschen.

Hammer-Nachricht aus England! Pep Guardiola soll offenbar am Sonntag als Trainer von Manchester City nach dem letzten Ligaspiel gegen Aston Villa zurücktreten. Das berichten mehrere englische Medien übereinstimmend, unter ihnen die BBC, The Athletic und die Daily Mail.

Dabei läuft Guardiolas Vertrag bei den Cityzens eigentlich noch bis 2027. Zuletzt mehrten sich jedoch die Gerüchte um einen Rücktritt. In der Zwischenzeit soll der Klub bereits damit begonnen haben, Sponsoren über die neuesten Entwicklungen zu informieren.

Nach zehn Jahren: Guardiola verlässt ManCity

Guardiola wich Fragen nach seiner Zukunft immer wieder aus – auch bei der Spieltags-PK am Montag. Tatsächlich ist sein Rücktritt allem Anschein nach beschlossene Sache.

Nach zehn Jahren als Trainer der Skyblues soll die Ära in diesem Sommer noch zu Ende gehen – wie am Montagabend während des Spiels von Meisterschaftskonkurrent FC Arsenal gegen den FC Burnley durchsickerte.

Guardiola ist am Dienstagabend mit ManCity beim AFC Bournemouth zu Gast. Sein Team noch Außenseiterchancen auf die Meisterschaft, ist allerdings auf Schützenhilfe angewiesen. Der FC Arsenal hatte vor dem 37. und vorletzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung auf den Ligakonkurrenten. Mit einem 1:0-Sieg nach Kopfballtor Kai Havertz ist das Arsenal-Polster zwischenzeitlich bei fünf Zählern.

Enzo Maresca gilt als Topkandidat

Der ehemalige Trainer des FC Bayern konnte mit Manchester City bereits sechsmal die Premier League und einmal die Champions League gewinnen.