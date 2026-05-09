Englands Meisterkampf bleibt spannend!

SID 09.05.2026 • 20:24 Uhr Das Meisterrennen in der Premier League bleibt weiter offen. Manchester City feiert einen Pflichtsieg gegen Brentford.

Jérémy Doku (60.), Erling Haaland (75.) mit seinem 26. Saisontor und der Ex-Frankfurter Omar Marmoush (90.+2) sicherten den Citizens den Dreier. Bei Brentford spielte Nationalspieler Kevin Schade durch, Vitaly Janelt wurde nach einer Stunde eingewechselt.

Arsenal kann am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) im Stadtderby bei West Ham United wieder auf fünf Punkte wegziehen. Letzte Gegner der Gunners sind am 18. Mai der FC Burnley und am 24. Mai auswärts Crystal Palace. City bekommt es am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit Palace zu tun. Am 19. Mai muss Manchester beim AFC Bournemouth ran, am 24. Mai gegen Aston Villa.

Premier League: Doku erlöst City mit Traumtor

Die Hausherren waren klar überlegen, zur Halbzeit standen 15:1 Torschüsse zu Buche. Glück hatte City, dass Kapitän Bernardo Silva (37.) nach einer Tätlichkeit gegen Nathan Collins nur Gelb sah. Der Portugiese hatte seinem Gegenspieler am Boden liegend gegen die Wade geschlagen.

Der Chancenwucher hätte sich fast gerächt, als Brentfords Torjäger Igor Thiago (55.) frei vor Gianluigi Donnarumma auftauchte, aber am Torwart scheiterte. Doku erlöste City mit einem Traumtor. Der Belgier schlenzte den Ball von der Strafraumkante sehenswert in den Winkel und grüßte danach in die Kamera: „Happy Birthday, Papa!“