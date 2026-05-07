Hürzeler-Deal fix!

SID 07.05.2026 • 18:32 Uhr Zuletzt galt der deutsche Brighton-Trainer als möglicher Kandidat in Leverkusen, dieses Thema ist nun aber vom Tisch.

Fabian Hürzeler hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Erstligisten Brigthon & Hove Albion verlängert – und damit auch einem möglichen Wechsel zurück in die Bundesliga eine Absage erteilt.

Wie die Seagulls am Donnerstag bekannt gaben, unterschrieb der 33-Jährige bis Sommer 2029, sein ursprünglicher Vertrag wäre 2027 ausgelaufen. Der neue Deal ist verbunden mit einem öffentlichen Bekenntnis, das den Deal nicht wie einen Schachzug zum Erzielen einer höheren Ablöse anmuten lässt.

Hürzeler bekennt sich zu Brightons „Vision“

„Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt“, sagte Hürzeler, der zuletzt als möglicher Trainerkandidat bei Bayer Leverkusen galt – für den aktuell wahrscheinlichen Fall, dass für Kasper Hjulmand am Ende der Saison Schluss ist.

„Ich freue mich riesig. Dieses langfristige Engagement des Vereins ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen.“

Hürzeler kam 2024 vom FC St. Pauli, den er zuvor in seinem ersten Jahr als Cheftrainer in die Bundesliga geführt hatte, nach Brighton. In seiner ersten Saison belegte er mit dem Klub von der englischen Südküste Rang acht, in diesem Jahr ist im Saisonendspurt noch die Qualifikation für die Europa League möglich.