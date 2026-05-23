Hull City zurück in die Premier League – Last-Minute-Triumph

SID 23.05.2026 • 18:43 Uhr Nach der Spionage-Affäre heißt der Gegner Middlesbrough und nicht Southampton - der Sieger der Aufstiegs-Playoffs ist dennoch Hull City.

Hull City hat sich das letzte Ticket für die englische Premier League gesichert. Im Endspiel der Aufstiegs-Playoffs – dem aufgrund der TV-Gelder wohl wertvollsten Fußballspiel der Welt – siegte die Mannschaft von Teammanager Sergej Jakirovic im Wembley-Stadion in London mit 1:0 (0:0) gegen den FC Middlesbrough und kehrt nach neun Jahren zurück in Englands Eliteliga.

Hull City schafft Premier-League-Aufstieg

Topscorer Oliver McBurnie sorgte bei 30 Grad für den späten Siegtreffer des Tabellen-Sechsten der Hauptrunde (90.+5) und profitierte dabei von einem schlimmen Patzer von Middlesbrough-Keeper Solomon Brynn. Hull, das in der letzten Saison beinahe in die 3. Liga abgestiegen war, folgt damit Championship-Meister Coventry City und dem zweiten direkten Aufsteiger Ipswich Town in die Premier League.

Aus sportlicher Sicht hatte sich neben Hull City eigentlich auch der FC Southampton für das Endspiel qualifiziert. Da die Mannschaft des deutschen Teammanagers Tonda Eckert jedoch ihren Halbfinal-Gegner Middlesbrough ausspioniert hatte, wurden die Saints vom Wettbewerb ausgeschlossen und Boro rückte nach.