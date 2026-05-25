FC Bayern: Überraschender Kompany-Auftritt in Manchester

Johannes Vehren 25.05.2026 • 21:53 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany ist zu Gast beim Abschied von Pep Guardiola bei Manchester City. Der Belgier läuft mit dem Premier-League-Titel auf die Bühne.

Überraschung um Vincent Kompany! Der Trainer des FC Bayern war am Montagabend zu Gast bei Feierlichkeiten von Manchester City, bei denen unter anderem der scheidende Coach Pep Guardiola nach zehn Jahren verabschiedet wurde.

Nachdem es zunächst am Nachmittag eine Bus-Parade mit allen City-Teams, die in der Saison Titel gewonnen haben (Frauen & Jugendteams), gegeben hatte, fand im Anschluss „The After Party“ im Etihad Stadium statt.

Kompany und Guardiola gewinnen zwei Meistertitel

Dort war eine große Bühne aufgebaut, vor der sich tausende Fans reihten. Zu Ehren von Guardiola, der in seinen zehn Jahren bei City 20 große Titel gewonnen hatte, wurden etliche (Ex-)Spieler eingeladen, die in den unterschiedlichen Jahren mit ihm einen Titel einfuhren.

Dazu zählte auch Kompany. Der Belgier stand zwischen 2008 und 2019 insgesamt elf Jahre bei den Skyblues unter Vertrag und war in der Saison 2017/18 sowie 2018/19 Kapitän des Guardiola-Teams.

Kompany hat Guardiola vieles zu verdanken

Stellvertretend für die Meistermannschaft von 2018 brachte Kompany die Premier-League-Trophäe auf die Bühne und ließ sich von den Fans feiern. Bereits vor dem DFB-Pokal-Sieg gegen den VfB Stuttgart wurde der Bayern-Trainer auf Guardiolas Abschied angesprochen.

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„Es war ein Geschenk, dass ich mit ihm arbeiten durfte. Ich weiß, dass ich diesen Hunger, Trainer zu werden, den Jahren mit Pep zu verdanken habe. Ich habe meine eigene Persönlichkeit, aber den Glauben, dass ich Trainer werden könnte, habe ich dank Pep. Ich habe unglaublich geglaubt an seine Führungsart. Viel zu viel wird über Taktik gesprochen, es ging um diesen absoluten Willen, alles zu gewinnen“, erklärte Kompany.

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