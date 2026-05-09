Buhrufe für Personalentscheidung von Slot: "Das hört man hier nicht oft"

Moritz Thienen 09.05.2026 • 15:30 Uhr Der FC Liverpool lässt im heimischen Stadion gegen den FC Chelsea wichtige Punkte liegen. Für die Qualifikation zur Königsklasse fehlen den Reds jetzt noch drei Punkte aus den letzten beiden Ligaspielen. Eine Entscheidung von Trainer Arne Slot kommt bei den Fans gar nicht gut an.

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat den erhofften großen Schritt in Richtung Champions League ohne den mit Magenproblemen fehlenden Nationalspieler Florian Wirtz verpasst. Die Reds kamen im heimischen Stadion gegen den FC Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus.

Chelsea hatte zuvor in der Premier League sechs Spiele hintereinander verloren. Dementsprechend frustriert zeigten sich die Liverpool-Fans nach dem Abpfiff. Sie quittierten das Unentschieden mit Buhrufen und Pfiffen.

Schon während des Spiels hatte Cheftrainer Arne Slot die Anhänger aufgebracht. Als er Eigengewächs Rio Ngumoha, der ein starkes Spiel zeigte und das zwischenzeitliche 1:0 vorbereitet hatte, für Alexander Isak auswechselte, kommentierten die Anhänger der Reds die Entscheidung mit lauten Buhrufen.

„So eine Reaktion hört man in Anfield nicht oft, aber ich kann es verstehen“, sagte TNT-Sports-Experte Ally McCoist: „Ich hatte eigentlich gedacht, dass es einfach ein direkter Wechsel für Cody Gakpo sein würde, aber ich weiß, dass er auf der linken Seite spielen und auch von links nach innen ziehen kann.“

Premier League: Liverpool verpasst vorzeitige CL-Quali

Den erhofften Effekt hatte der Wechsel anschließend nicht. Isak blieb nach seiner Einwechslung komplett blass und Liverpool ließ wichtige Punkte liegen.

Für die Qualifikation zur Königsklasse fehlen den Reds damit noch drei Punkte aus den letzten beiden Ligaspielen bei Aston Villa und gegen den FC Brentford. Die Blues erlebten nach zuletzt sechs Liganiederlagen in Folge zumindest wieder einen Punktgewinn.

Der FC Liverpool erwischte einen herausragenden Start in die Partie und ging durch einen Schlenzer des ehemaligen Bayern-Spielers Ryan Gravenberch (6.) in Führung. Innenverteidiger Virgil van Dijk ließ die Riesenchance auf den frühen Doppelschlag aus (11.). In der Folge wurde Chelsea aktiver und glich durch einen Freistoßtreffer von Enzo Fernández (35.) aus.

Nach der Pause erarbeiteten sich beide Teams Chancen auf den Siegtreffer. Doch sowohl der Treffer von Chelseas Cole Palmer als auch das Tor von Liverpools Curtis Jones wurden wegen Abseits der Vorbereiter aberkannt. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai traf mit seinem Distanzschuss nur den Pfosten (70.), van Dijk mit seinem Kopfball nach einer Ecke die Latte (79.).

Chelsea wahrt Minimal-Chance auf Europa

Der FC Chelsea darf in einer Chaos-Saison weiter zumindest auf ein kleines Happy End hoffen.

Nach dem Punktgewinn bei den Reds bleibt Chelsea zwar nur Neunter, verkürzt den Rückstand auf den Siebten (Qualifikation für die Conference League) FC Brentford aber auf zwei Punkte. Auf den Sechsten (Qualifikation für die Europa League) Bournemouth hat man drei Punkte Rückstand. Beide Vereine können den Vorsprung aber am Spieltag mit einem Sieg noch ausbauen.

Für Chelsea gibt es aber auch noch weitere Hoffnung auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Am kommenden Samstag (ab 16 Uhr im LIVETICKER) findet im Londoner Wembley-Stadion das FA-Cup-Finale statt. Das Team von Interimscoach Calum McFarlane trifft dort auf Manchester City und wäre bei einem Sieg für die Europa League qualifiziert.