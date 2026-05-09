FC Liverpool ohne Wirtz: Chelsea-Showdown ums CL-Ticket

SID 09.05.2026 • 13:10 Uhr Der Nationalspieler verpasst das Duell mit Chelsea.

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool muss im wegweisenden Premier-League-Duell mit dem FC Chelsea auf den erkrankten Nationalspieler Florian Wirtz verzichten. Der 23-Jährige fällt wegen Magenproblemen für die Begegnung (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) aus.

Wirtz fehlt mit Mageninfektion

„Er hat alles versucht, um im Kader zu sein“, sagte Teammanager Arne Slot bei TNT Sports, „aber er hat eine Mageninfektion. Er fühlte sich unter der Woche nicht gut. Er hat zu Beginn der Woche versucht zu trainieren, doch letztendlich hat sich sein Zustand verschlechtert.“ Am Freitag habe Wirtz nicht trainieren können.