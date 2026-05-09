FC Liverpool ohne Wirtz: Chelsea-Showdown ums CL-Ticket

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool muss im wegweisenden Premier-League-Duell mit dem FC Chelsea auf den erkrankten Nationalspieler Florian Wirtz verzichten. Der 23-Jährige fällt wegen Magenproblemen für die Begegnung (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) aus.
Liverpool ohne erkrankten Wirtz
Der Nationalspieler verpasst das Duell mit Chelsea.
Fällt aus: Florian Wirtz
© AFP/SID/Paul ELLIS
Wirtz fehlt mit Mageninfektion
„Er hat alles versucht, um im Kader zu sein“, sagte Teammanager Arne Slot bei TNT Sports, „aber er hat eine Mageninfektion. Er fühlte sich unter der Woche nicht gut. Er hat zu Beginn der Woche versucht zu trainieren, doch letztendlich hat sich sein Zustand verschlechtert.“ Am Freitag habe Wirtz nicht trainieren können.
Das viertplatzierte Liverpool braucht im Kampf um die Qualifikation für die Champions League gegen den Tabellenneunten dringend einen Sieg. „Wir haben eine große Chance“, sagte Slot, dessen Mannschaft aus den ausstehenden drei Begegnungen insgesamt noch vier Punkte benötigt, um die Königsklasse sicher zu erreichen.