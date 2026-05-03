Aufhol-Drama: Liverpool verliert 2:3 bei Man United – CL wackelt

SID 03.05.2026 • 18:49 Uhr Die kurze Erfolgsserie von drei Siegen in Folge reißt beim Rivalen in Manchester.

Der FC Liverpool hat im prestigeträchtigen Duell bei Manchester United Moral bewiesen und dennoch eine Pleite kassiert. Im Old Trafford holte das Team um Nationalspieler Florian Wirtz zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand auf, ging aber doch beim 2:3 (0:2) ohne Punkte vom Platz. Die kurze Erfolgsserie von drei Ligasiegen in Folge ist damit gerissen, die Qualifikation für die Champions League noch nicht perfekt.

Mainoo schießt United in Königsklasse

Der schnelle Doppelschlag für United durch den früheren Berliner Matheus Cunha (6.) sowie den Ex-Leipziger Benjamin Sesko (14.) ließ den nächsten unerklärlichen Leistungsabfall in Liverpools wankelmütiger Saison erahnen. Doch Dominik Szoboszlai (47.) und Cody Gakpo (56.) brachten die Reds zurück ins Spiel. Mit einem Sieg wäre die erneute Teilnahme an der Königsklasse perfekt gewesen, doch darüber freute sich stattdessen United. Kobbie Mainoo schoss Manchester zum Sieg und damit in die Champions League (77.).

Blitzstart durch Cunha und Sesko

Zum Blitzstart verhalf United eine Ecke, die über Umwege bei Cunha landete. Sein erster Abschluss wurde geblockt, sein zweiter unhaltbar ins rechte Eck abgefälscht, Sesko erhöhte wenig später mit einem Abpraller aus kurzer Distanz. Eine höhere Führung zur Pause wäre durchaus möglich gewesen.

Szoboszlai-Solo entfacht Liverpool-Aufholjagd