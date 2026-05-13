Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Premier League: ManCity hält Titelkampf spannend

ManCity hält Titelkampf spannend

Manchester City hat mit Crystal Palace wenig Mühe und verkürzt den Rückstand auf Arsenal. Das Titelrennen in der Premier League bleibt damit spannend.
Im engen Titelrennen mit dem FC Arsenal trifft Manchester City am Mittwoch auf Crystal Palace. Pep Guardiola lobt Gegner-Coach Oliver Glasner und weicht Fragen zum umstrittenen Arsenal-Spiel aus.
SID
Manchester City hat mit Crystal Palace wenig Mühe und verkürzt den Rückstand auf Arsenal. Das Titelrennen in der Premier League bleibt damit spannend.

Manchester City hält das Titelrennen in der englischen Premier League spannend. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola gewann ihr Nachholspiel gegen Crystal Palace mit 3:0 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal zwei Spieltage vor Saisonende auf zwei Punkte.

Antoine Semenyo (32.) und der frühere Frankfurter Omar Marmoush (40.) jeweils auf Vorlage von Phil Foden stellten die Weichen schon vor der Pause auf Sieg. Savinho (84.) besorgte den Endstand.

Im Saisonendspurt muss City noch beim AFC Bournemouth und gegen Aston Villa ran. Arsenal spielt noch gegen den FC Burnley und beim Londoner Stadtrivalen Palace.

Manchester City: Guardiola schont einige Stars

Mit Blick auf das FA-Cup-Finale am Samstag (16.00 Uhr) gegen den FC Chelsea schonte Guardiola einige Stars. Erling Haaland saß 90 Minuten auf der Bank. Rayan Cherki, der das 3:0 vorbereitete, und Jeremy Doku wurden eingewechselt. Über ihre Vertreter in der Startelf sagte Guardiola: „Ich vertraue ihnen, ohne sie wären wir nicht hier.“

Der frühere Leipziger Josko Gvardiol stand nach überstandenem Schienbeinbruch erstmals seit dem 4. Januar wieder auf dem Platz. „Pep hat mehr rotieren lassen, als wir erwartet haben“, sagte Palace-Coach Oliver Glasner.

Das tat dem überlegenen Spiel der Hausherren keinen Abbruch. Foden legte für Semenyo genial per Hacke auf, das 2:0 fiel nach feinem Zuspiel von Gvardiol und Fodens Verlängerung.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite