Mega-Coup bei Chelsea: Xabi Alonso vor Vierjahresvertrag

SID 16.05.2026 • 20:22 Uhr Mehrere Medien berichten von einer Einigung. Der Spanier soll das Trainerchaos bei den Blues beenden.

Fußball-Trainer Xabi Alonso steht offenbar kurz vor einem Engagement beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea. Wie unter anderem The Athletic und die BBC berichten, soll der Spanier einen Vierjahresvertrag erhalten und damit den vakanten Posten des Teammanagers übernehmen.

Alonso-Deal bei Chelsea fix

Laut The Athletic sei Alonso bereits letzte Woche in London gewesen, der Vertrag „ist finalisiert“, heißt es. Eine offizielle Verkündung werde „in Kürze“ erwartet. Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double geführt hatte und bis Januar bei Real Madrid im Amt war, soll das Trainerchaos der Blues beenden.

In der abgelaufenen Saison hatte Chelsea drei Trainer. Enzo Maresca, der die Engländer zum Titel bei der Klub-WM geführt hatte, verließ den Klub nach einem Zerwürfnis mit der Vereinsführung zum Jahresbeginn. Auf ihn folgte Liam Rosenior, der trotz eines langfristigen Vertrags bis 2032 nach weniger als vier Monaten entlassen wurde. Der Engländer Calum McFarlane übernahm zweimal interimsweise.