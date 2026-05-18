Medien: Guardiola verlässt City nach Saisonende

SID 18.05.2026 • 22:30 Uhr Der Spanier ist seit 2016 Trainer der Skyblues und hat noch einen Vertrag bis 2027.

Bei Manchester City könnte nach dieser Saison die Ära von Pep Guardiola enden. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Startrainer beim Premier-League-Klub vor dem Rücktritt stehen – trotz eines noch laufenden Vertrages bis 2027. Unter anderem die BBC berichtete am Montagabend, dass der Spanier am letzten Spieltag am Sonntag gegen Aston Villa seine letzte Partie als Teammanager mit den Citizens bestreiten könnte.

Guardiola hatte bei ManCity 2016 angeheuert und war mit dem Klub bislang sechsmal Meister geworden. Hinzu kommen drei Triumphe im FA-Cup, zuletzt am vergangenen Samstag gegen Chelsea (1:0), fünfmal gewann der 55-Jährige mit den Skyblues den Ligapokal. Den größten Triumph feierte er 2023 mit dem Gewinn der Champions League.