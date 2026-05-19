Pep-Aus bei Man City? Ex-Assi Maresca soll übernehmen

SID 19.05.2026 • 11:58 Uhr Während Pep Guardiola vor dem Rücktritt stehen soll, befindet sich sein Nachfolger angeblich schon in den Startlöchern.

Der Italiener Enzo Maresca (46) wird Pep Guardiola offenbar nach dem Saisonende als Teammanager des englischen Fußball-Topklubs Manchester City beerben. Das berichten mehrere britische Medien am Dienstag übereinstimmend. Laut Sky soll sich City bereits seit März mit Maresca einig sein, der 46-Jährige erhalte einen Vertrag bis 2029. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Startrainer Guardiola vor einem Rücktritt stehen – trotz eines noch laufenden Vertrages bis 2027.

City-Personalbeben im Titelrennen

Maresca arbeitete in der Saison 2022/23 als Assistent von Guardiola in Manchester. Danach übernahm er für eine Saison bei Leicester City, ehe es ihn zum FC Chelsea zog. Bei den Blues wurde Maresca nach eineinhalb Jahren trotz des Gewinns der Conference League in seiner Debütsaison sowie des Erfolgs bei der Klub-WM 2025 entlassen.

Das Personalbeben trifft City inmitten des Titelrennens in der Premier League. Theoretisch könnte sich Guardiola mit seinem siebten Premier-League-Titel verabschieden – die Chancen darauf sind nach dem 1:0-Sieg des FC Arsenal am Montag gegen den FC Burnley allerdings gering. Am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) kann City mit einem Dreier beim AFC Bournemouth wieder bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranrücken. Sollten die Skyblues patzen, hätte Arsenal den Titel vorzeitig sicher.

Guardiola-Abschied vor offizieller Bestätigung