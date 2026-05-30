Liverpool trennt sich von Slot – Iraola heißer Kandidat

SID 30.05.2026 • 13:56 Uhr Nach zwei Jahren ist Schluss für den Nachfolger von Jürgen Klopp. Ein neuer Trainer für Florian Wirtz und Co. wird bereits heiß gehandelt.

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool und Teammanager Arne Slot gehen nach einer schwachen Saison getrennte Wege. Wie der Klub des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz am Samstagmittag mitteilte, habe der 47-jährige Niederländer „seine Rolle als Cheftrainer mit sofortiger Wirkung“ aufgegeben, die Nachfolgersuche sei im Gange.

Iraola heißer Reds-Kandidat

Als Favorit bei den Reds gilt Andoni Iraola (43), mit dem auch Bayer Leverkusen verhandeln soll. Der Spanier steht derzeit bei Liverpools Ligakonkurrenten AFC Bournemouth unter Vertrag.

Slot hatte den FC Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp übernommen. Das schwere Erbe war für ihn in seiner ersten Saison keine erkennbare Last, er führte den LFC auf Anhieb zur 20. englischen Meisterschaft.

Reds ziehen Konsequenzen nach Platz fünf

In der abgelaufenen Spielzeit lief es deutlich schlechter: Die Reds, deren Stürmer Diogo Jota im vergangenen Sommer bei einem Autounfall tödlich verunglückt war, beendeten die Premier League nur als Fünfter. Sie erreichten die Champions League allein, weil Englands Europapokalvertreter im UEFA-Ranking den ersten Platz erreichten und damit einen zusätzlichen Startplatz sicherten. Auch in den Pokalwettbewerben schied der Klub früh aus.