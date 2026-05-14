Tottenham-Beben: Absturz der Spurs schockt Ex-Boss

SID 14.05.2026 • 05:32 Uhr Tottenham droht der Abstieg, der frühere CEO fühlt sich beim Blick auf die Tabelle der Premier League "leer".

Als er sein Amt als Vorstandschef nach fast 25 Jahren niederlegte, war der Europa-League-Triumph von Tottenham Hotspur noch frisch – acht Monate später sieht Daniel Levy mit Schrecken dabei zu, wie „sein“ Klub in Richtung 2. Liga taumelt. „Nicht in einer Million Jahren“ hätte er geglaubt, dass die Spurs in dieser Saison in den Abstiegskampf geraten könnten, sagte der 64-Jährige.

Beim Blick auf die Tabelle der Premier League, die Tottenham zwei Spieltage vor Saisonende nur zwei Punkte über der Abstiegszone zeigt, empfinde er „Leere“, meinte Levy, der am Mittwoch im Rahmen einer Investiturzeremonie auf Windsor Castle zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt wurde.

Ein Szenario wie aktuell sei während seiner Amtszeit nie einkalkuliert gewesen, ergänzte er. „Der Abstieg war etwas, das wir nie in Betracht gezogen haben.“ Mit zuletzt acht Punkten aus vier Spielen verschafften sich die Spurs allerdings etwas Luft.

Levy glaubt an Premier-League-Verbleib

Letzte Gegner sind der FC Chelsea und der FC Everton, Konkurrent West Ham United bekommt es noch mit Newcastle United und Leeds United zu tun. Levy zeigte sich trotz der angespannten Lage zuversichtlich und sagte, er sei „optimistisch, dass wir in der Premier League bleiben werden“.