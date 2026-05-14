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Tottenham-Beben: Absturz der Spurs schockt Ex-Boss

Absturz der Spurs schockt Ex-Boss

Tottenham droht der Abstieg, der frühere CEO fühlt sich beim Blick auf die Tabelle der Premier League "leer".
Mathys Tel trifft im Montagabend-Spiel der Premier League sehenswert gegen Leeds United. Später verschuldet er aber einen Elfmeter und Tottenham muss sich mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben.
SID
Tottenham droht der Abstieg, der frühere CEO fühlt sich beim Blick auf die Tabelle der Premier League "leer".

Als er sein Amt als Vorstandschef nach fast 25 Jahren niederlegte, war der Europa-League-Triumph von Tottenham Hotspur noch frisch – acht Monate später sieht Daniel Levy mit Schrecken dabei zu, wie „sein“ Klub in Richtung 2. Liga taumelt. „Nicht in einer Million Jahren“ hätte er geglaubt, dass die Spurs in dieser Saison in den Abstiegskampf geraten könnten, sagte der 64-Jährige.

Beim Blick auf die Tabelle der Premier League, die Tottenham zwei Spieltage vor Saisonende nur zwei Punkte über der Abstiegszone zeigt, empfinde er „Leere“, meinte Levy, der am Mittwoch im Rahmen einer Investiturzeremonie auf Windsor Castle zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt wurde.

Ein Szenario wie aktuell sei während seiner Amtszeit nie einkalkuliert gewesen, ergänzte er. „Der Abstieg war etwas, das wir nie in Betracht gezogen haben.“ Mit zuletzt acht Punkten aus vier Spielen verschafften sich die Spurs allerdings etwas Luft.

Levy glaubt an Premier-League-Verbleib

Letzte Gegner sind der FC Chelsea und der FC Everton, Konkurrent West Ham United bekommt es noch mit Newcastle United und Leeds United zu tun. Levy zeigte sich trotz der angespannten Lage zuversichtlich und sagte, er sei „optimistisch, dass wir in der Premier League bleiben werden“.

In seine Amtszeit fielen der Bau des topmodernen Tottenham Hotspur Stadium sowie der Einzug ins Champions-League-Finale 2019. Neben dem Ligapokalsieg 2008 gewann Tottenham unter Levy lediglich die Europa League 2025. „Was ich mir erhofft hätte, wäre der Gewinn der Premier League und der Champions League gewesen – aber leichter gesagt als getan.“

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