Xabi Alonso zu Chelsea: Double-Coach trifft Premier-League-Gigant

SID 17.05.2026 • 10:21 Uhr Der Spanier war zuletzt bei Real Madrid tätig - künftig wird er bei den Blues an der Seitenlinie stehen.

Fußball-Trainer Xabi Alonso wird zur kommenden Saison neuer Teammanager des englischen Erstligisten FC Chelsea. Wie die Blues am Sonntag bekannt gaben, tritt der Spanier sein Amt an der Stamford Bridge am 1. Juli an und erhält dort einen Vierjahresvertrag.

Alonso soll Chelseas Chaos beenden

„Chelsea ist einer der größten Vereine im Weltfußball, und es erfüllt mich mit großem Stolz, Trainer dieses großartigen Klubs zu werden“, sagte Alonso: „Aus meinen Gesprächen mit der Eigentümergruppe und der sportlichen Führung geht klar hervor, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, dauerhaft auf höchstem Niveau mitzuspielen und um Titel zu kämpfen.“

Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double geführt hatte und bis Januar bei Real Madrid im Amt war, soll das Trainerchaos der Blues beenden. In der abgelaufenen Saison hatte Chelsea drei Hauptverantwortliche an der Seitenlinie: Enzo Maresca, der die Engländer zum Titel bei der Klub-WM geführt hatte, verließ den Klub nach einem Zerwürfnis mit der Vereinsführung zum Jahresbeginn. Auf ihn folgte Liam Rosenior, der trotz eines langfristigen Vertrags bis 2032 nach weniger als vier Monaten entlassen wurde. Der Engländer Calum McFarlane übernahm zweimal interimsweise.