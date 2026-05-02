Ohne Havertz: Arsenal meldet sich im Titel-Thriller zurück

SID 02.05.2026 • 20:44 Uhr Drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League präsentieren sich die Londoner in guter Verfassung. Kai Havertz kann nicht mitwirken - sein Stürmerkollege glänzt.

Der FC Arsenal hat im Titel-Thriller um die englische Meisterschaft vorgelegt. Ohne den verletzten Nationalspieler Kai Havertz besiegten die Gunners den FC Fulham locker mit 3:0 (3:0) und zeigten sich gut gerüstet für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER).

Zum Spieler des Spiels avancierte Viktor Gyökeres. Der Schwede, der schon im Königsklassen-Hinspiel am Mittwoch in Madrid (1:1) getroffen hatte, schnürte gegen Fulham einen Doppelpack (9. und 45.+4). Zudem legte Gyökeres den Treffer von Bukayo Saka (40.) auf.

Titelkampf zwischen Arsenal und ManCity spitzt sich zu

Arsenal liegt drei Spiele vor dem Saisonende sechs Punkte vor Manchester City. Der Verfolger hat allerdings noch zwei Partien mehr zu absolvieren und kann am Montagabend beim FC Everton den Rückstand zumindest auf drei Punkte verkürzen.

In einem weiteren Samstagsspiel der Premier League gewann Newcastle United 3:1 gegen das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton & Hove Albion, das zuletzt fünfmal hintereinander unbesiegt geblieben war.

Premier League: Woltemade versauert auf der Bank

Nationalstürmer Nick Woltemade kam bei Newcastle nicht zum Einsatz und saß 90 Minuten auf der Bank.

Arsenal konnte gegen Fulham nach einer fulminanten ersten Hälfte nach der Pause einen Gang rausnehmen und sich schonen. Im Rückspiel gegen Madrid könnte dann womöglich auch Havertz nach dessen Muskelverletzung wieder zum Team stoßen.

Arsenal bangt um Havertz

„Hoffentlich steht er für Atlético zur Verfügung. Er geht bis an seine Grenzen, um das zu erreichen“, hatte Arsenals Teammanager Mikel Arteta am Freitag über Havertz gesagt.

„Er hat uns sehr gefehlt: Wir sprechen hier von einem unserer wichtigsten Offensivspieler, der seit sieben oder acht Monaten ausfällt“, sagte Arteta.