"Peinlich und inakzeptabel": Spurs-Star wütet nach Klassenerhalt

Nachdem Tottenham Hotspur dem Abstieg aus der Premier League gerade noch entkommen ist, hat Spurs-Star Micky van de Ven zum Rundumschlag ausgeholt.
Spurs-Star: „Es ist inakzeptabel“
Der ehemalige Wolfsburg-Profi bezeichnete es als „peinlich“, dass es bis zum letzten Spiel gedauert habe, um die Klasse zu sichern.
Drei Trainer waren in dieser Saison bei den Londonern aktiv. Nach Thomas Frank und Igor Tudor rettete Roberto De Zerbi den Klub vor dem Super-GAU.
Tottenham hält die Klasse: „Es ist inakzeptabel“
„Es ist inakzeptabel, dass wir im letzten Spiel dieser Saison um den Klassenerhalt kämpfen mussten“, schimpfte van de Ven. Der Niederländer stellte klar: „Dieser Verein hat einige unglaubliche Spieler. Es war peinlich, dass es bis zum letzten Spieltag ging, aber wir haben es geschafft, und das ist das Wichtigste.“
Ein 1:0-Sieg gegen den FC Everton am Sonntag reichte den Spurs, um auch in der kommenden Saison erstklassig zu spielen. Bayern-Leihgabe Joao Palhinha stellte den Dreier sicher. Somit war der 3:0-Erfolg von Konkurrent West Ham United gegen Leeds nichts wert.
Dennoch war van de Ven nicht zum Feiern zumute, er fand aber einige lobende Worte für die Fans: „Ich glaube, heute standen alle hinter uns, und wir haben mit zwölf Mann auf dem Platz gespielt.“
Der 25-Jährige gab zu: „Es war auch für mich persönlich eine harte Saison. Ich habe fast jedes Spiel bestritten und viel durchgemacht. Die Gefühle sind wirklich glücklich, und wir dürfen das nicht noch einmal zulassen.“