"Peinlich und inakzeptabel": Spurs-Star wütet nach Klassenerhalt

Daniel Höhn 25.05.2026 • 11:31 Uhr Tottenham Hotspur ist gerade so der Klassenerhalt geglückt. Nachdem der Kraftakt geschafft ist, holt ein Star zur knallharten Analyse aus.

Nachdem Tottenham Hotspur dem Abstieg aus der Premier League gerade noch entkommen ist, hat Spurs-Star Micky van de Ven zum Rundumschlag ausgeholt.

Der ehemalige Wolfsburg-Profi bezeichnete es als „peinlich“, dass es bis zum letzten Spiel gedauert habe, um die Klasse zu sichern.

Drei Trainer waren in dieser Saison bei den Londonern aktiv. Nach Thomas Frank und Igor Tudor rettete Roberto De Zerbi den Klub vor dem Super-GAU.

Tottenham hält die Klasse: „Es ist inakzeptabel“

„Es ist inakzeptabel, dass wir im letzten Spiel dieser Saison um den Klassenerhalt kämpfen mussten“, schimpfte van de Ven. Der Niederländer stellte klar: „Dieser Verein hat einige unglaubliche Spieler. Es war peinlich, dass es bis zum letzten Spieltag ging, aber wir haben es geschafft, und das ist das Wichtigste.“

Dennoch war van de Ven nicht zum Feiern zumute, er fand aber einige lobende Worte für die Fans: „Ich glaube, heute standen alle hinter uns, und wir haben mit zwölf Mann auf dem Platz gespielt.“