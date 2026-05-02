Premier League: Arsenal huldigt Mertesacker

David Funk 02.05.2026 • 18:56 Uhr Der FC Arsenal verabschiedet am Samstag einen deutschen Weltmeister unter stehenden Ovationen und großem Applaus.

Vor dem Premier-League-Duell gegen den FC Fulham (im LIVETICKER) hat der FC Arsenal mit Per Mertesacker ein deutsches Klubidol verabschiedet.

Mit stehenden Ovationen und großem Beifall wurde dem gebürtigen Hannoveraner am Samstagabend gedankt. Mertesacker verlässt die Gunners am Saisonende endgültig, nachdem er zuletzt acht Jahre lang die Nachwuchsabteilung geleitet hatte.

Mertesacker bekommt Kanone geschenkt

Auf dem Feld von seinen Kindern begleitet, bekam der Weltmeister von 2014, der nach seinem Karriereende 2018 dem Londoner Klub erhalten blieb und in die Führungsetage wechselte, ein Mikrofon in die Hand gedrückt und richtete letzte Abschiedsworte an die Fans. Zudem bekam Mertesacker eine silberne Kanone als Abschiedsgeschenk überreicht.

Bereits als aktiver Spieler war der heute 41-Jährige ganze sieben Jahre lang für die Londoner am Ball. Er absolvierte 156 Premier-League-Spiele für die Rot-Weißen und erzielte dabei sechs Treffer.