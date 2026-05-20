Sky sichert sich Premier League bis 2031 – alle Spiele live

Die englische Premier League wird auch in den kommenden Jahren in Deutschland vom Bezahlsender Sky übertragen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde die Partnerschaft bis 2031 verlängert. Die Vereinbarung umfasst demnach die exklusiven Übertragungsrechte in Deutschland und Österreich sowie die co-exklusiven Rechte in der Schweiz.
Premier League bis 2031 bei Sky Deutschland
Die Partnerschaft mit der höchsten englischen Spielklasse wurde um fünf Jahre verlängert.
Die Premier League läuft in Deutschland weiter bei Sky
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Sky zeigt komplette Premier League
„Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports“, wurde Barny Mills, CEO von Sky Deutschland, zitiert: „Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv.“
Sky Sport zeigt in Deutschland alle 380 Partien der höchsten englischen Spielklasse, 280 davon live. Das Angebot umfasst mit der EFL Championship auch die zweithöchste Liga, auch Spiele des Carabao Cup werden übertragen.