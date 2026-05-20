Sky sichert sich Premier League bis 2031 – alle Spiele live

SID 20.05.2026 • 12:02 Uhr Die Partnerschaft mit der höchsten englischen Spielklasse wurde um fünf Jahre verlängert.

Die englische Premier League wird auch in den kommenden Jahren in Deutschland vom Bezahlsender Sky übertragen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde die Partnerschaft bis 2031 verlängert. Die Vereinbarung umfasst demnach die exklusiven Übertragungsrechte in Deutschland und Österreich sowie die co-exklusiven Rechte in der Schweiz.

Sky zeigt komplette Premier League

„Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports“, wurde Barny Mills, CEO von Sky Deutschland, zitiert: „Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv.“