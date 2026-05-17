Premier League: Erlösung für Woltemade!

Johannes Behm 17.05.2026 • 19:12 Uhr Nick Woltemade beendet seine Durststrecke und bejubelt seinen ersten Treffer im Kalenderjahr 2026.

Erfolgserlebnis für Nick Woltemade! Der deutsche Stürmer von Newcastle United hat am Sonntag im Duell gegen West Ham zum 1:0 getroffen (LIVETICKER). Es war sein achtes Saisontor, allerdings der erste Treffer im Kalenderjahr 2026.

Nach Vorarbeit von Harvey Barnes, der ohne viel Gegenwehr auf der rechten Seite in den Strafraum von West Ham dribbelte, bekam Woltemade das Spielgerät in zentraler Position mustergültig serviert und schloss mit der Innenseite per Volley in die lange untere Ecke ab (15.).

Am 20. Dezember gegen Chelsea hatte der 24-Jährige zuletzt getroffen. Damals gelang ihm sogar ein Doppelpack. Seitdem war der ehemalige Stuttgarter 17 Pflichtspiele in der Premier League ohne Torerfolg geblieben.

Woltemade zuletzt nicht als Stürmer eingesetzt

Erwähnt werden muss in diesem Kontext auch, dass Woltemade zuletzt nur selten als Stürmer auflief und zumeist im Mittelfeld aufgestellt wurde. So läuft er gegen die Hammers auch erneut als Zehner auf.