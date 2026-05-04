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Premier League: Offenbar neuer Deal für Fabian Hürzeler

Wohl neuer Deal für Hürzeler

Fabian Hürzeler steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Die Unterschrift soll bereits in Kürze erfolgen.
Fabian Hürzeler spricht in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Liverpool über die Dinge die er mit seinem Team kontrollieren kann und welche nicht. Es ist wichtig, bescheiden zu bleiben, auch bei einer Siegesserie.
Daniel Höhn
Fabian Hürzeler steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Die Unterschrift soll bereits in Kürze erfolgen.

Trainer Fabian Hürzeler steht kurz vor der Vertragsverlängerung bei Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. Das berichtet Sky.

Demnach soll der bis 2027 laufende Kontrakt mit dem ehemaligen Coach des FC St. Pauli zeitnah langfristig verlängert werden.

Hürzeler mit Brighton nach Europa?

Hürzeler trainiert die Seagulls seit Sommer 2024. Aktuell rangiert Brighton auf Rang acht und darf sich Hoffnungen auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft machen.

Mit dem FC St. Pauli gelang dem gebürtigen US-Amerikaner in der Saison 2023/24 der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Zuletzt wurde Hürzeler als Nachfolger von Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen ins Gespräch gebracht.

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