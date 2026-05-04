Premier League: Offenbar neuer Deal für Fabian Hürzeler

Daniel Höhn 04.05.2026 • 18:54 Uhr Fabian Hürzeler steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Die Unterschrift soll bereits in Kürze erfolgen.

Trainer Fabian Hürzeler steht kurz vor der Vertragsverlängerung bei Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. Das berichtet Sky.

Demnach soll der bis 2027 laufende Kontrakt mit dem ehemaligen Coach des FC St. Pauli zeitnah langfristig verlängert werden.

Hürzeler mit Brighton nach Europa?

Hürzeler trainiert die Seagulls seit Sommer 2024. Aktuell rangiert Brighton auf Rang acht und darf sich Hoffnungen auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft machen.