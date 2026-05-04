Premier League: Dieser Titelkampf mutiert zum totalen Wahnsinn!

SID 04.05.2026 • 23:09 Uhr Die Mannschaft von Pep Guardiola gibt das Spiel beim FC Everton leichtfertig aus der Hand, kommt aber noch zurück.

Manchester City hat im spannenden Titelrennen der englischen Premier League gepatzt. Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola kam beim FC Everton nur zu einem 3:3 (1:0). Nach einer lange dominanten Vorstellung brachen die Skyblues komplett auseinander, retteten aber dank eines späten Comebacks immerhin noch einen Punkt. Der FC Arsenal um Nationalstürmer Kai Havertz liegt im Endspurt um die Meisterschaft nun fünf Punkte vor City.

Jeremy Doku (90.+7) traf mit der letzten Aktion der Partie zum Ausgleich. Das Remis bringt Manchester im Duell mit den Gunners dennoch ins Hintertreffen. Den Titelgewinn haben die Citizens damit nicht mehr in der eigenen Hand.

Everton dreht die Partie in wenigen Minuten

Doku (43.) hatte die lange starken Gäste verdient in Führung gebracht. Dann leitete ein zu kurzer Rückpass von Verteidiger Marc Guehi Evertons Ausgleichstreffer durch Thierno Barry (68.) ein, fünf Minuten später drehte Jake O’Brien (73.) die Partie per Kopf nach einer Ecke. Barry (81.) baute die Führung aus, Erling Haaland (83.) schlug im direkten Gegenzug zurück. Bei den Toffees zeigte der Ex-Freiburger Merlin Röhl eine starke Leistung.

City muss nun auf einen Patzer der Gunners hoffen. Die Londoner liegen drei Spiele vor Schluss mit 76 Punkten an der Tabellenspitze. Guardiolas Mannschaft hat zwar ein Spiel weniger absolviert, kann aus eigener Kraft aber nur noch auf zwei Punkte verkürzen. Im Rennen um die elfte Meisterschaft kommt auf Haaland und Co. dabei ein Mammutprogramm zu: Das Spiel bei Everton war der Auftakt von sechs Partien in 20 Tagen, darunter das FA-Cup-Finale gegen den FC Chelsea.