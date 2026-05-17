Woltemade trifft vor WM-Kader – Newcastle schlägt West Ham

SID 17.05.2026 • 20:33 Uhr Gegen West Ham United schießt der Nationalstürmer sein erstes Premier-League-Tor im Kalenderjahr 2026.

Pünktlich zur Nominierung des deutschen WM-Kaders hat Nationalstürmer Nick Woltemade seinen Torriecher wiedergefunden. Am vorletzten Spieltag der englischen Premier League erzielte der Angreifer beim 3:1 (2:0)-Sieg von Newcastle United gegen West Ham United den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 (15.). Es war Woltemades erstes Ligator im Kalenderjahr 2026.

Woltemade beendet lange Torflaute

Nach einem Ballgewinn der Magpies hob Harvey Barnes den Ball im Strafraum auf Woltemade, der aus rund fünf Metern volley vollstreckte. Für den 24-Jährigen, den Teammanager Eddie Howe wie schon öfter im offensiven Mittelfeld aufstellte, war es das achte Saisontor auf der Insel – und das erste seit 17 Ligaspielen. Zuvor hatte er am 20. Dezember 2025 gegen den FC Chelsea einen Doppelpack geschnürt. Im laufenden Jahr traf Woltemade bis dato lediglich im Februar in der 4. Runde des FA Cups bei Aston Villa (3:1).

Nach seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel vom VfB Stuttgart zu Saisonbeginn war Woltemade in Newcastle stark gestartet, stand aufgrund seiner Durststrecke zuletzt jedoch in der Kritik. Trotzdem dürfte er gute Chancen haben, am Donnerstag in das Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) berufen zu werden.