WM in Gefahr: Saisonaus für Arsenal-Star

SPORT1 12.05.2026 • 17:52 Uhr Arsenal-Star Ben White fällt längere Zeit aus. Eine Verletzung kostet den Engländer wohl nicht nur das CL-Finale, sondern auch die WM.

Der FC Arsenal muss im Saisonendspurt auf Rechtsverteidiger Ben White verzichten. Wie der Premier-League-Tabellenführer am Dienstag mitteilte, fällt der Engländer mit einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus und verpasst damit auch das Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Und auch für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist die Verletzung von White eine schlechte Nachricht: Eine WM-Teilnahme des 28-Jährigen bei der in einem Monat beginnenden Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gilt als unwahrscheinlich.

White fehlt Arsenal im Meisterschaftskampf

White hatte die Verletzung am rechten Knie am Sonntag beim wichtigen 1:0‑Auswärtssieg bei West Ham United erlitten. In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde White mehrfach durch Verletzungen zurückgeworfen. Schon in der Saison 2024/25 fehlte er drei Monate wegen einer Knieverletzung.

Arsenal kämpft derweil weiterhin mit Manchester City um den ersten Meistertitel in der Premier League seit 2004 – fortan jedoch ohne White.