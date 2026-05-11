"Tel wird vom Helden zum Buhmann": Spurs weiter in Abstiegsgefahr

SPORT1 11.05.2026 • 23:16 Uhr Tottenham kann eine Führung nicht zum Befreiungsschlag nutzen. Im Mittelpunkt des Abends steht Mathys Tel - aus mehreren Gründen.

Aufgrund seiner erschreckenden Heimschwäche muss der noch amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur im englischen Fußball-Oberhaus weiter um den Klassenerhalt zittern.

Durch das 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger Leeds United blieben die Londoner seit dem vergangenen Nikolaustag zum zehnten Mal nacheinander im eigenen Stadion sieglos (vier Punkte) und haben damit vor den letzten zwei Premier-League-Spieltagen gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der frühere Münchner Bundesligaprofi Mathys Tel schürte bei den Hausherren fünf Minuten nach der Pause die Hoffnungen auf einen womöglich schon entscheidenden Befreiungsschlag: Ein geklärter Freistoß landete vor seinen Füßen, der Franzose traf aus rund 17 Metern traumhaft in den Winkel zur Führung.

Tottenham: Ex-Bayern-Profi Tel verursacht Elfmeter

Später stand Tel wieder im Mittelpunkt – allerdings vor dem eigenen Tor: Im Sechzehner wollte der Angreifer per Fallrückzieher klären, traf dabei aber Ethan Ampadu mit voller Wucht am Kopf. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Dominic Calvert-Lewin zum Ausgleich (74.).

Die Daily Mail schrieb von einem „bizarren Foul“ und kritisierte Tel: „Das ist ein lächerlicher Versuch, den Ball zu klären, und dafür hat er den Preis bezahlt.“

Bei der Sun hieß es: „Tel wird vom Helden zum Buhmann, als die Spurs ihre Führung verschenken.“

Die Spurs waren Anfang April zunächst auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Danach allerdings blieb der zweimalige Meister in nunmehr vier Spielen ungeschlagen (acht Punkte) und verbesserte sich damit wieder über den Strich. Durch einen Sieg gegen Leeds hätte Tottenham sich bereits am kommenden Spieltag aller Abstiegssorgen entledigen können.