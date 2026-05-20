TV-Klarheit um großes Fußball-Recht

Jakob Lüers 20.05.2026 • 10:04 Uhr Der Pay-TV-Sender Sky behält die Übertragungsrechte an der englischen Premier League bis 2031 und sticht dabei einen Konkurrenten aus.

Die Partien der englischen Premier League werden auch in den kommenden Jahren weiterhin auf Sky übertragen. Der Bezahlsender verlängerte seinen Vertrag mit der Liga vorzeitig bis zur Saison 2030/31. Ursprünglich wäre der Vertrag im Sommer 2028 ausgelaufen.

„Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports“, erklärte Barny Mills, Geschäftsführerin von Sky Deutschland, der Bild. Mit vielen deutschen Spielern sei „die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv.“

Premier League: Sky sticht Konkurrenten aus

Seit der Saison 2019/20 ist die Premier League im Programm des Senders – damals hatte man die Übertragungsrechte dem Streamingdienst DAZN weggeschnappt. Dass diese nun bis mindestens 2031 abermals bei Sky bleiben, ist für den Sender ein echter Coup.

„Mit den langfristigen Rechten an der Premier League und der EFL sowie der Bundesliga, 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal bleibt Sky Sport die Heimat des deutschen und englischen Klubfußballs und festigt damit seine Position als der führende Sportanbieter“, betonte Mills.

Die Konkurrenz dürfte ebenfalls großes Interesse daran gehabt haben, sich die Übertragungsrechte der englischen Spitzenklasse zurückzuholen – bereits von 2016 bis 2019 hatte man die Spiele der Liga übertragen.

Der Zeitpunkt hierfür wäre ideal gewesen, schließlich verliert DAZN zur Saison 2027/28 einen Großteil seiner Rechte an der Champions League, die aktuell noch das große Steckenpferd der Plattform ist.

TV-Rechte: Premier League weit enteilt

Ab 2027 wandern die Rechte der Königsklasse dann an Paramount+. Im Rennen um die Premier League ging DAZN nun ebenfalls leer aus, diese ist auch in den kommenden fünf Jahren auf Sky zu sehen. Die Übertragungsrechte gelten für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Billig dürfte die Verlängerung dabei nicht gewesen sein: Schließlich nimmt die Premier League durch die Vermarktung der TV-Rechte so viel ein wie keine andere Liga weltweit.