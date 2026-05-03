Sorgen um Sir Alex Ferguson! Trainer-Ikone im Krankenhaus

Moritz Thienen 03.05.2026 • 17:26 Uhr Sir Alex Ferguson muss kurz vor dem Spiel von Manchester United gegen den FC Liverpool ins Krankenhaus. Die Behandlung soll aber nur eine Vorsichtsmaßnahme sein.

Vor dem Spitzenspiel in der Premier League zwischen Manchester United und dem FC Liverpool (JETZT im LIVETICKER) gab es einen echten Schreckmoment. Sir Alex Ferguson musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die United-Legende wollte das Spiel seines Herzensvereins im Stadion besuchen, fühlte sich dann aber unwohl. Wie die Daily Mail berichtet, wurde der 84-Jährige daraufhin im Stadion behandelt und anschließend zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht.

Laut dem Bericht sei Ferguson im Spielertunnel behandelt worden und dann knapp eine Stunde vor Spielbeginn für weitere Untersuchungen mit einem Krankenwagen abtransportiert worden.

Ferguson-Behandlung nur Vorsichtsmaßnahme

Im Krankenhaus gab es dann aber zumindest leichte Entwarnung. Die zusätzlichen Untersuchungen seien nur Vorsichtsmaßnahmen gewesen.

Die Verantwortlichen von Manchester United gehen davon aus, dass die Trainer-Ikone schon bald wieder nach Hause zurückkehren kann, um sich dort zu erholen.

Das wichtige Duell von United verpasste Ferguson aber natürlich. Der Schotte ist der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte. Er ist seinem Klub auch nach seiner Karriere noch eng verbunden und besucht regelmäßig die Spiele.