Das Aufstiegsrennen in England wird von einem mutmaßlichen Spionage-Eklat erschüttert. Vor dem Playoff-Hinspiel im Kampf um einen Platz in der Premier League zwischen dem FC Middlesbrough und dem FC Southampton hat die englische Fußballliga EFL ein Verfahren gegen Southampton eingeleitet.
Spionage-Eklat im Aufstiegskampf
Dies erfolge nach einer Beschwerde des FC Middlesbrough „bezüglich angeblicher unerlaubter Filmaufnahmen auf Privatgrundstücken im Vorfeld des Aufeinandertreffens der beiden Vereine im Hinspiel des Halbfinales der Championship-Playoffs am Samstag“, teilte die EFL mit.
Southampton-Mitarbeiter soll Training ausspioniert haben
Englischen Medienberichten zufolge soll ein Mitarbeiter von Southampton am Donnerstag das Training gefilmt und Bilder gemacht haben. Nachdem er dabei erwischt wurde, soll er sein aufgenommenes Material gelöscht haben. Der FC Middlesbrough reichte dennoch Beschwerde bei der EFL ein. Nun werde sich eine unabhängige Disziplinarkommission der Sache annehmen.
Der FC Southampton, das Team um den deutschen Trainer Tonda Eckert und Technischen Direktor Johannes Spors, bestätigte in einem knappen Statement die Ermittlungen der EFL.
Der Klub werde während des „gesamten Verfahrens uneingeschränkt mit der Liga kooperieren“, hieß es in der Mitteilung. „Da die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen ist, kann der Verein zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen.“
Erinnerungen an Spionage-Eklat um Bielsa
Das Hinspiel zwischen dem Fünften und dem Vierten der Championship-Saison steigt am Samstag um 13.30 Uhr. Der Sieger trifft im Finale um einen Platz in der Premier League entweder auf den FC Millwall oder Hull City, die sich am Freitag im Hinspiel 0:0 trennten.
Der Fall weckt Erinnerungen an Marcelo Bielsa. Der damalige Trainer von Leeds United sorgte Anfang 2019 für einen Eklat, als er einen Mitarbeiter seines Klubs vor dem Spitzenspiel gegen Derby County als Spion zum Abschlusstraining des Gegners schickte. Leeds wurde damals mit einer Strafe von 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro) belegt.