SID 30.05.2026 • 19:56 Uhr Der 82-malige englische Nationalspieler wird verdächtigt, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling ist nach einem Autounfall vorläufig festgenommen worden. Der 31-Jährige war mutmaßlich mit seinem Sportwagen in die Leitplanke einer Autobahn in Hampshire/Südengland gefahren, er soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben, wie die Polizei am Samstag mittelte.

Sterling nach Unfall auf Kaution frei

Der Flügelspieler, der seinen Vertrag beim FC Chelsea Anfang des Jahres aufgelöst hatte und noch bis Ende Juni an Feyenoord Rotterdam gebunden ist, wurde gegen Kaution bis zu weiteren Ermittlungen freigelassen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. „Es waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt und es wurden keine Verletzten gemeldet“, so die Polizei.

Quellen aus dem Umfeld des Fußballers teilten der britischen Nachrichtenagentur Press Association mit, dass Sterling sich zuletzt wertlos und vergessen gefühlt habe. Sterling leide weiter nach einigen schwierigen Jahren unter immensem psychischen Druck.