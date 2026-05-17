United-Star egalisiert De-Bruyne-Rekord - Mesut Özil übertroffen!

SID 17.05.2026 • 15:31 Uhr Die Red Devils bezwingen Nottingham Forest am vorletzten Spieltag der Premier League - auch dank einer neuerlichen Glanzleistung von Bruno Fernandes. Der Portugiese egalisiert einen Liga-Rekord.

Auch dank Rekordmann Bruno Fernandes wird Englands Rekordmeister Manchester United die Premier-League-Saison auf Tabellenplatz drei beenden.

Nach einem 3:2 (1:0) gegen Nottingham Forest am vorletzten Spieltag stehen die Red Devils bei 68 Punkten und können nicht mehr aus den Top drei fallen.

Luke Shaw (5.), Ex-Bundesliga-Profi Matheus Cunha (55.) und Bryan Mbeumo (76.) trafen für United, Morato (53.) und Morgan Gibbs-White (78.) waren für Nottingham erfolgreich.

Premier League: Fernandes egalisiert Assist-Rekord

Manchesters Kapitän Fernandes egalisierte mit seiner Vorlage für Mbeumo den Liga-Rekord für Assists innerhalb einer Saison. Wie einst Kevin De Bruyne und Thierry Henry kommt der Portugiese nun auf 20 in der laufenden Spielzeit. Mesut Özil hatte einmal 19 Saisonvorbereitungen verzeichnet.