Manchester United: Casemiro hat es nochmal allen gezeigt

Niklas Sagner 23.05.2026 • 10:35 Uhr Vor zwölf Monaten hätte kaum ein Manchester-United-Fan Casemiro nachgetrauert. Der Brasilianer hatte große Probleme mit der Spielidee von Ruben Amorim und galt als Verkaufskandidat. Doch inzwischen hat sich das Bild gewandelt. Vor seinem letzten Spiel ist die Stimmung bei den Fans nun eine ganz andere.

Fünf Champions-League-Titel, drei Gewinne der der spanischen Meisterschaft. Seine Zeit bei Real Madrid, in welcher er 336 Spiele für die Königlichen absolvierte, kann sich mehr als sehen lassen. Als er sich 2022 dann Manchester United anschloss, galt Casemiro dort zunächst als Heilsbringer – doch das sollte sich sehr schnell ändern.

Die Kritik gipfelte im Mai 2024, als Liverpool-Legende Jamie Carragher kräftig ausgeteilte. „Ich erinnere mich an ein Sprichwort, das ich mir als Fußballer immer gemerkt habe. ‚Verlasse den Fußball, bevor der Fußball dich verlässt‘. Der Fußball hat ihn auf diesem hohen Niveau verlassen. Er muss seine Karriere auf diesem Niveau beenden und sich verändern“, sagte Carragher bei Sky Sports.

Der TV-Experte hatte den Mittelfeldspieler während einer schwierigen Phase bei United kritisiert, als Casemiro zeitweise seinen Stammplatz verlor und Fragen zu seiner körperlichen Verfassung aufkamen.

Vor Kurzem reagierte Casemiro bei TNT Sports Brasil auf die damalige Kritik: „Im Fernsehen sagt jeder, was er will. Ich bin niemand, der sich damit beschäftigt. Aber das ist wohl normal, schließlich habe ich gegen sein Team zwei Champions-League-Titel gewonnen. Vielleicht gibt es nach zwei Niederlagen gegen meinen Klub noch immer etwas Frust.“

Casemiro findet zur alten Form zurück

Mittlerweile steht fest: Der Brasilianer wird Manchester United zum Saisonende verlassen. Auch verabschiedet wurde Casemiro bereits. Im letzten Heimspiel der Saison richtete sich der 34-Jährige nach dem Spiel an die Anhänger, die ihm im Old Trafford mit einem Banner gewürdigt hatten: „Das beste an diesem Verein, das seid ihr Fans!“

Die Zeit bei den Red Devils war sicher keine einfache für den Mittelfeldakteur. Neben dem Triumph im EFL-Cup 2023 und dem Sieg des FA-Cups ein Jahr später wird vor allem die Saison 24/25 in Erinnerung bleiben. Diese ging nämlich mit Tabellenplatz 15 als die schlechteste Premier-League-Spielzeit in der Geschichte von Manchester United ein.

In dieser Saison hat sich das Blatt dann jedoch komplett gewendet. Casemiro begann seinen Aufschwung unter Ex-Coach Ruben Amorim und hat ihn unter dessen Nachfolger Michael Carrick vollendet. Die Fans forderten nun sogar „noch ein Jahr“ von Casemiro, als er beim 2:1-Sieg gegen Brentford den Führungstreffer erzielt hatte und damit seine hervorragende Form fortsetzte.

Das Tor gegen Brentford war bereits das neunte in der laufenden Saison – und das als defensiver Mittelfeldspieler! Zudem war das Spiel am 36. Spieltag gegen Sunderland, das erste in der laufenden Saison, das Casemiro aufgrund einer Verletzung verpasste. Körperliche Probleme? Es scheint, als erlebe der 34-Jährige seinen zweiten Frühling!

Casemiros letzter Auftritt steht bevor

Die Zeit bei den Red Devils wird nun jedoch ein Ende finden. Am Wochenende wird Casemiro gegen Brighton sein letztes Spiel für Manchester United bestreiten.

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Wie The Sun berichtet, hat der 34-Jährige vergangene Woche bereits Geschenke an Mitarbeiter übergeben, mit denen er eng im Trainingskomplex von United in Carrington zusammengearbeitet hat.

Außerdem schreibt die englische Boulevardzeitung, dass Casemiro wohl noch bei den Red Devils geblieben wäre, wenn der Verein sich früher für Michael Carrick als Trainer entschieden hätte. Denn Carrick soll gezielt dafür gesorgt haben, dass Casemiro dauerhaft fit bleibt.

WM 2026: Casemiros letzter großer Tanz?

Der Abschied ist aber beschlossene Sache und der Brasilianer wird wohl in der neuen Saison nicht mehr in Europa auflaufen, gerüchteweise steht ein Wechsel in die MLS zu Inter Miami im Raum. Im Sommer richtet sich der Fokus allerdings zunächst auf die WM in Nordamerika.

Bei der brasilianischen Nationalmannschaft nimmt der 84-malige Nationalspieler eine entscheidende Rolle ein – und ist deswegen auch im am Montagabend verkündeten Aufgebot von Trainer Ancelotti berücksichtigt worden.