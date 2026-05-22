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Vertrag bis 2028: Carrick bleibt Trainer von Manchester United

Carrick bleibt Trainer von ManUnited

Der langjährige Spieler der Red Devils hat den Klub zurück in die Champions League geführt und erhält jetzt den Lohn.
Carrick darf bei ManUnited weitermachen
Carrick darf bei ManUnited weitermachen
© AFP/SID/DARREN STAPLES
SID
Der langjährige Spieler der Red Devils hat den Klub zurück in die Champions League geführt und erhält jetzt den Lohn.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United baut weiter auf Teammanager Michael Carrick. Wie der Verein vor dem letzten Spieltag der Premier League mitteilte, erhielt der frühere Profi einen Vertrag bis 2028.

„Michael hat sich die Chance, unsere Herrenmannschaft weiter zu führen, redlich verdient“, sagte Fußball-Direktor Jason Wilcox zu der Entscheidung. „In den vergangenen fünf Monaten hat diese Mannschaft gezeigt, dass sie die von uns geforderten Maßstäbe an Durchhaltevermögen, Zusammenhalt und Entschlossenheit erfüllen kann“, sagte Carrick selber.

Unter seiner Führung gewann ManUnited elf von 16 Ligaspielen und verlor nur zwei. „Nun ist es an der Zeit, gemeinsam wieder voranzuschreiten – mit Ehrgeiz und einem klaren Ziel vor Augen“, sagte er.

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Rückkehr in die Champions League

Der 44-Jährige hatte seinen früheren Klub im Januar übernommen und als Tabellendritter bereits vorzeitig nach zwei Jahren Abstinenz wieder die Champions-League-Qualifikation erreicht.

Als Spieler hatte Carrick von 2006 bis 2018 für die Red Devils gespielt, insgesamt absolvierte er in seiner Karriere 481 Spiele in Englands Eliteklasse (316 für Manchester).

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