Wirtz mit ehrlichem Eingeständnis: "Hatte ich vorher noch nie erlebt"

Niklas Sagner 23.05.2026 • 15:36 Uhr Florian Wirtz wechselte im vergangenen Sommer für eine Rekord-Ablöse von rund 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool. Der deutsche Nationalspieler hatte zu Beginn keine einfache Zeit im Trikot der Reds.

Die Debüt-Saison beim FC Liverpool war für Florian Wirtz alles andere als einfach. Vor dem letzten Premier-League-Spiel gegen den FC Brentford blickt der 23-Jährige auf die vergangene Spielzeit zurück.

„Das hatte ich vorher noch nie erlebt“, sagte Wirtz im Interview mit The Athletic über die Kritik, die er erfahren musste. Doch der Offensiv-Star hat sich davon nicht unterkriegen lassen: „Ich habe diese Saison viel Kritik bekommen, besonders zu Beginn. Aber es hat mich nicht so sehr beeinflusst. Ich habe die Zeit einfach genutzt, um zu lernen, mit solchen Dingen umzugehen.“

In 48 Einsätzen für Liverpool in allen Wettbewerben hat er sieben Tore und acht Vorlagen beigesteuert. Dabei musste Wirtz bis Ende Dezember warten, um sein erstes Tor für die Reds zu feiern.

„Das war ein guter Moment, damit sich für mich die Dinge ein wenig gewendet haben“, sagte er über sein erstes Tor im Liverpool-Trikot.

Wirtz hadert mit Reds-Saison

Dabei spiegeln die reinen Scorerwerte die Leistung des 23-Jährigen nur bedingt wider. Mit 57 herausgespielten Großchancen aus dem laufenden Spiel heraus gehört Wirtz zu den kreativsten Akteuren der gesamten Premier League.

Wirtz zeigt sich mit der bisherigen Saison seines Teams unzufrieden und macht vor dem entscheidenden Spieltag die Erwartungen klar: „Wir sind alle alles andere als glücklich mit dieser Saison. Ich denke, wir können noch ein bisschen daraus machen, indem wir uns am Sonntag für die Champions League qualifizieren. Das müssen wir tun.“

Doch der deutsche Nationalspieler kann zumindest etwas Positives aus seiner ersten Spielzeit bei den Reds ziehen: „Wenn ich zurückblicke, ist es keine Saison, über die ich nur traurig bin. Ich konnte viel lernen und mich an ein neues Land und eine neue Liga anpassen.“

Slot hat die Kabine nicht verloren

Bei den meisten ist Reds-Coach Arne Slot im Zentrum der Kritik. Doch Wirtz versichert, dass Arne Slot in der Kabine weiterhin vollsten Respekt genieße.