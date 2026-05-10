Woltemade blass: Newcastle endgültig gerettet

Nationalspieler Nick Woltemade und Newcastle United haben die letzten Restzweifel am Klassenerhalt in der englischen Premier League beiseite geräumt.
Woltemade blass: Newcastle gerettet
Die Mannschaft von Teammanager Eddie Howe holte am 36. Spieltag beim Konkurrenten Nottingham Forest ein 1:1 (0:0) und entledigte sich durch den Punktgewinn kurz vor dem Ende einer enttäuschenden Saison der Abstiegssorgen.
Premier League: Woltemade nach schwachem Spiel ausgewechselt
Harvey Barnes (74.) erzielte den Führungstreffer der Gäste. Woltemade stand zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz, der unauffällige DFB-Stürmer wurde nach 61 Minuten ausgewechselt. Für den früheren Stuttgarter kam Jacob Ramsey, der wenig später das Tor vorbereitete. Zum Sieg reichte es aber nicht: Elliott Anderson (88.) glich spät für Nottingham aus, das am Donnerstag im Europa-League-Halbfinale an Aston Villa gescheitert war.
Villa patzte im Rennen um die Champions League erneut. Der Endspielgegner des SC Freiburg kam beim bereits abgestiegenen FC Burnley nur zu einem 2:2 (1:1). Zwei Spiele vor Saisonende liegt der Klub aus Birmingham auf Rang fünf vier Punkte vor dem AFC Bournemouth.