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Woltemade blass: Newcastle endgültig gerettet

Woltemade blass: Newcastle gerettet

Der Worst-Case bleibt Newcastle gegen Ende einer enttäuschenden Saison erspart. Nick Woltemade spielt erneut schwach.
Nick Woltemade startete furios bei seinem neuen Arbeitgeber Newcastle United und wurde schnell "Big Nick" getauft. Mittlerweile stockt der Motor und es herrscht Torflaute. Woran liegt das?
SID
Der Worst-Case bleibt Newcastle gegen Ende einer enttäuschenden Saison erspart. Nick Woltemade spielt erneut schwach.

Nationalspieler Nick Woltemade und Newcastle United haben die letzten Restzweifel am Klassenerhalt in der englischen Premier League beiseite geräumt.

Die Mannschaft von Teammanager Eddie Howe holte am 36. Spieltag beim Konkurrenten Nottingham Forest ein 1:1 (0:0) und entledigte sich durch den Punktgewinn kurz vor dem Ende einer enttäuschenden Saison der Abstiegssorgen.

Premier League: Woltemade nach schwachem Spiel ausgewechselt

Harvey Barnes (74.) erzielte den Führungstreffer der Gäste. Woltemade stand zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz, der unauffällige DFB-Stürmer wurde nach 61 Minuten ausgewechselt. Für den früheren Stuttgarter kam Jacob Ramsey, der wenig später das Tor vorbereitete. Zum Sieg reichte es aber nicht: Elliott Anderson (88.) glich spät für Nottingham aus, das am Donnerstag im Europa-League-Halbfinale an Aston Villa gescheitert war.

Villa patzte im Rennen um die Champions League erneut. Der Endspielgegner des SC Freiburg kam beim bereits abgestiegenen FC Burnley nur zu einem 2:2 (1:1). Zwei Spiele vor Saisonende liegt der Klub aus Birmingham auf Rang fünf vier Punkte vor dem AFC Bournemouth.

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