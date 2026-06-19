Premier League-Start: Arsenal vs Coventry am 23. August

Der Meister eröffnet gegen einen Aufsteiger: Kai Havertz empfängt mit dem FC Arsenal zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison Coventry City. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichen Spielplan hervor. Coventry war nach 25 Jahren in die höchste englische Fußballliga zurückgekehrt.
Meister eröffnet gegen Aufsteiger
Premier-League-Auftakt: City vs. Bournemouth
Vizemeister Manchester City trifft am 1. Spieltag (23. August) auf den AFC Bournemouth. Der FC Liverpool gastiert am selben Tag mit seinem neuen Trainer Andoni Iraola bei Newcastle United um den deutschen WM-Stürmer Nick Woltemade. Zum Kracher-Duell zwischen Arsenal und City kommt es erstmals am 12. Spieltag, der rund um den 28. November ausgetragen wird.
Im Vergleich zur Vorsaison beginnt die neue Spielzeit eine Woche später. Der Grund dafür sei, „dass angesichts eines zunehmend überfüllten globalen Fußballkalenders das Wohlergehen der Spieler für die Premier League weiterhin Priorität hat“, wie die Liga in einem Statement schrieb. Zwischen dem WM-Finale und dem Eröffnungsspiel liegen 33 Tage. Der letzte Spieltag wird am 27. Mai 2027 ausgetragen.