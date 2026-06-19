Premier League-Start: Arsenal vs Coventry am 23. August

SID 19.06.2026 • 14:11 Uhr Der englische Meister Arsenal trifft zum Auftakt am 21. August auf Coventry City.

Der Meister eröffnet gegen einen Aufsteiger: Kai Havertz empfängt mit dem FC Arsenal zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison Coventry City. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichen Spielplan hervor. Coventry war nach 25 Jahren in die höchste englische Fußballliga zurückgekehrt.

Premier-League-Auftakt: City vs. Bournemouth

Vizemeister Manchester City trifft am 1. Spieltag (23. August) auf den AFC Bournemouth. Der FC Liverpool gastiert am selben Tag mit seinem neuen Trainer Andoni Iraola bei Newcastle United um den deutschen WM-Stürmer Nick Woltemade. Zum Kracher-Duell zwischen Arsenal und City kommt es erstmals am 12. Spieltag, der rund um den 28. November ausgetragen wird.