Der FC Chelsea trauert um seine Vereinslegende Bobby Tambling. Der frühere Mittelstürmer, der in seinen letzten Lebensjahren an Demenz gelitten hatte, verstarb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren.
Chelsea trauert um Vereinsikone
„Der Chelsea Football Club spricht Bobbys Frau Val, seiner Familie und seinen Freunden in dieser schweren Zeit sein tiefstes Beileid aus“, schrieb der englische Erstligist in einem Nachruf auf seiner Website.
Chelsea trauert um Rekordtorjäger Tambling
Der ehemalige Angreifer war bekannt für seinen ausgeprägten Torinstinkt und für seinen jahrzehntelangen Rekord als Toptorschütze von Chelsea, ehe seine 202 Treffer 2013 von Frank Lampard übertroffen wurden.
Tambling hatte 1959 als 17-Jähriger seinen ersten Profivertrag bei den Londonern unterschrieben und gewann 1965 mit Chelsea den englischen Ligapokal. Ein Jahr später erzielte er in einer Partie gegen Aston Villa fünf Treffer – bis heute ein Vereinsrekord.
Der Brite, der drei Länderspiele für England bestritt, wechselte 1970 zu Crystal Palace, bevor er drei Jahre später nach Irland weiterzog und dort nach dem Ende seiner Spielerkarriere auch als Trainer tätig war.