Chelsea trauert um Vereinsikone

Justin Schroll 04.06.2026 • 13:36 Uhr Der FC Chelsea beklagt den Tod seines einstigen Rekordtorjägers: Bobby Tambling ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Der FC Chelsea trauert um seine Vereinslegende Bobby Tambling. Der frühere Mittelstürmer, der in seinen letzten Lebensjahren an Demenz gelitten hatte, verstarb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren.

„Der Chelsea Football Club spricht Bobbys Frau Val, seiner Familie und seinen Freunden in dieser schweren Zeit sein tiefstes Beileid aus“, schrieb der englische Erstligist in einem Nachruf auf seiner Website.

Chelsea trauert um Rekordtorjäger Tambling

Der ehemalige Angreifer war bekannt für seinen ausgeprägten Torinstinkt und für seinen jahrzehntelangen Rekord als Toptorschütze von Chelsea, ehe seine 202 Treffer 2013 von Frank Lampard übertroffen wurden.

Tambling hatte 1959 als 17-Jähriger seinen ersten Profivertrag bei den Londonern unterschrieben und gewann 1965 mit Chelsea den englischen Ligapokal. Ein Jahr später erzielte er in einer Partie gegen Aston Villa fünf Treffer – bis heute ein Vereinsrekord.