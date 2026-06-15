Pierre Sage übernimmt Crystal Palace – Glasner-Nachfolger fix!

SID 15.06.2026 • 19:41 Uhr Pierre Sage kommt als französischer Pokalsieger und Trainer des Jahres zum Conference-League-Sieger Crystal Palace und wird Nachfolger von Oliver Glasner.

Crystal Palace hat einen Nachfolger für seinen Erfolgstrainer Oliver Glasner gefunden. Einem offiziellen Klub-Statement vom Montag zufolge wird der Franzose Pierre Sage künftig den freigewordenen Posten als Teammanager beim Conference-League-Sieger übernehmen.

Der 47-Jährige kommt als Frankreichs Trainer des Jahres vom französischen Pokalsieger sowie Vizemeister der Ligue 1, RC Lens, und unterschreibt bei den Londonern einen Drei-Jahres-Vertrag. Bei Lens wiederum soll Dino Toppmöller, zuletzt bei Eintracht Frankfurt, übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Unterschrift als Chefcoach stehen.

Glasner-Nachfolge: Palace holt Pierre

„Ich freue mich riesig, Pierre bei uns willkommen zu heißen, der nach einer erfolgreichen Saison bei Lens und einem fantastischen zweiten Platz in der Ligue 1 zu uns stößt“, wird Miteigentümer und Palace-Vorstand Steve Parish in der Mitteilung zitiert. „Da wir nach unserem Erfolg in Leipzig nun in eine weitere europäische Saison starten, bin ich mir sicher, dass er alles geben wird, um weitere Erfolge für unseren fantastischen Fußballverein zu erzielen.“

Die Fußstapfen, die Glasner dem neuen Mann hinterlässt, könnten indes kaum größer sein: Mit dem FA-Cup (2025), dem FA Community Shield (2025) und der Conference League (2026) gilt Glasner als erfolgreichster Teammanager der Vereinshistorie.

Glasner-Aus nach Zerwürfnis

Nach einem Zerwürfnis mit der Klubführung in Bezug auf die Transferstrategie verkündete der Österreicher seinen Abschied.