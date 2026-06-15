Pierre Sage übernimmt Crystal Palace – Glasner-Nachfolger fix!

Crystal Palace hat einen Nachfolger für seinen Erfolgstrainer Oliver Glasner gefunden. Einem offiziellen Klub-Statement vom Montag zufolge wird der Franzose Pierre Sage künftig den freigewordenen Posten als Teammanager beim Conference-League-Sieger übernehmen.
Glasner-Nachfolger verkündet
Der 47-Jährige kommt als Frankreichs Trainer des Jahres vom französischen Pokalsieger sowie Vizemeister der Ligue 1, RC Lens, und unterschreibt bei den Londonern einen Drei-Jahres-Vertrag. Bei Lens wiederum soll Dino Toppmöller, zuletzt bei Eintracht Frankfurt, übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Unterschrift als Chefcoach stehen.
Glasner-Nachfolge: Palace holt Pierre
„Ich freue mich riesig, Pierre bei uns willkommen zu heißen, der nach einer erfolgreichen Saison bei Lens und einem fantastischen zweiten Platz in der Ligue 1 zu uns stößt“, wird Miteigentümer und Palace-Vorstand Steve Parish in der Mitteilung zitiert. „Da wir nach unserem Erfolg in Leipzig nun in eine weitere europäische Saison starten, bin ich mir sicher, dass er alles geben wird, um weitere Erfolge für unseren fantastischen Fußballverein zu erzielen.“
Die Fußstapfen, die Glasner dem neuen Mann hinterlässt, könnten indes kaum größer sein: Mit dem FA-Cup (2025), dem FA Community Shield (2025) und der Conference League (2026) gilt Glasner als erfolgreichster Teammanager der Vereinshistorie.
Glasner-Aus nach Zerwürfnis
Nach einem Zerwürfnis mit der Klubführung in Bezug auf die Transferstrategie verkündete der Österreicher seinen Abschied.
Erfolge, denen auch Sage im Zuge seiner Vorstellung Respekt zollte: „Die Geschichte des Vereins und die letzten Spielzeiten begeistern mich. Oliver Glasner hat Erstaunliches geleistet – und nun muss ich das Gleiche tun.“ Es sei nun an dem Franzosen, an Glasners Leistungen anzuknüpfen. „Die Stimmung hier ist wirklich positiv. Wir haben letztes Jahr gewonnen – und wir wollen so weitermachen, in einem neuen Verein, einem neuen Projekt, aber mit vielen Siegergewohnheiten.“