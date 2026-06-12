Kuriose Haar-Regel in England umgeworfen

SID 12.06.2026 • 19:49 Uhr In der vergangenen Saison haben Lisandro Martínez, Michael Keane und Dan Ballard die Rote Karte gesehen, weil sie dem Gegner die Haare gezogen hatten.

Regeländerung in der Premier League: Schiedsrichter der höchsten englischen Fußball-Liga können Spieler für das Ziehen an den Haaren des Gegners künftig verwarnen statt sie vom Platz zu stellen. Das Ziehen an den Haaren, welches bisher als Tätlichkeit galt, soll nach Gesprächen mit der „Game Improvement Advisory Group“ in der kommenden Spielzeit nicht mehr mit einer Roten Karte bestraft werden müssen.

Rote Karte bei brutalem Haarziehen

„Eine Rote Karte wird gezeigt, wenn es sich um eine klare und bewusste Aktion handelt, einen Gegenspieler mit übermäßiger Kraftanwendung und/oder Brutalität an den Haaren zu ziehen. Eine Gelbe Karte wird gezeigt, wenn die Aktion als ohne übermäßige Kraftanwendung und/oder Brutalität eingestuft wird“, heißt es in einer Erklärung der Premier League.

Lisandro Martínez von Manchester United, Michael Keane vom FC Everton und Dan Ballard vom AFC Sunderland sahen in der vergangenen Saison die Rote Karte, weil sie einen Gegenspieler an den Haaren gezogen hatten.